Бабченко: «Шах и мат, Илон Маск»

Публицист Аркадий Бабченко сравнил в Facebook очередное достижение компании Илона Маска с происходящим в России.

Как выглядит Земля с автомобиля, отправленного на Марс

– Частицу мощей Серафима Саровского отправили в космос (события происходили полтора года назад – прим.). Стартовавший с космодрома Байконур космический корабль «Союз МС-02» успешно вышел на околоземную орбиту и взял курс к Международной космической станции. На «Союзе» находится частица мощей преподобного Серафима Саровского.

После окончания полета, который продлится около полугода, она будет передана в храм Преображения Господня в Звездном городке.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий передал космонавтам частицу мощей святого 16 сентября по окончании Божественной литургии в Троицком соборе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.

Шах и мат, Илон.

Шах и мат.

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