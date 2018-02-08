Как новый руководитель БТ «решил устроить самосуд», но ему «прилетела ответочка»

Об этом рассказал спортивный журналист Александр Ивулин, который пару лет назад столкнулся с Иваном Эйсмонтом на футбольном поле.

Иван Эйсмонт

– Но на поле нет авторитетов. В любительском футболе точно. Я приклеился к Эйсмонту, как некоторые работники государственных СМИ к кормушке. Не отходил на шаг. Играл жёстко, но в пределах правил: едва мой визави получал мяч, тут же рядом появлялся я. Вскоре соперник стал закипать - ему явно не нравилось такое внимание.

После очередного прихвата Иван начал верещать, мол, против него играют не по правилам, но судья на это никак не отреагировал. Тогда будущий босс отечественного ТВ решил устроить самосуд. Выдав пару слов, которые вы вряд ли услышите в эфире БГТТК, он толкнул меня в грудь.

В таких случаях оршанцы до двух не считают - Эйсмонту прилетела ответочка.

Намечалась ладная такая стычка, но тут в дело вмешался непонятно откуда появившийся Мелкозеров (коллега журналиста – прим.). Он на скорости оршанской электрички бизнес-класса вписался в моего обидчика так, что муж главы пресс-службы Лукашенко улетел на пару метров в сторону. Михайлов (он же Эйсмонт) понял, что с пацанами Tribuna.com шутки плохи, а конфликт закончился тремя горчичниками, – написал Александр Ивулин.

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