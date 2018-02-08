Невестка Анатолия Ярмоленко откроет в США ресторан

Весной в пригороде Балтимора должен открыться ресторан восточноевропейской кухни «Браво». Его владелец – Алла Сандлер, певица родом из Бобруйска и жена музыканта ансамбля «Сябры» Святослава Ярмоленко, сообщает belmir.by.

Святослав Ярмоленко и Алла Сандлер. Фото: Facebook

Заведение рассчитано на 50 человек и будет специализироваться на блюдах, характерных для России, Украины, Польши и Беларуси. Планируется, что оно примет посетителей уже 1 марта.

Откроется ресторан на месте бывшей закусочной, интерьер которой переделали в стиле 1920-х: красные бархатные кресла, белые скатерти, узоры арт-деко на стенах.

Подготовка вывески ресторана Bravo. Фото: Facebook

Алла Сандлер родилась в 1971 году. С детства увлекалась музыкой, была актрисой кукольного театра, вокалисткой ансамбля. В 16 лет начала работать администратором группы «БИ-2».

В 1994-м уехала в США вместе с первым мужем и 10-месячным сыном. Постепенно освоила язык, изучая его по телепрограммам и мультфильмам.

Работала во многих сферах, в том числе была продавцом в магазине, выпускала газету на русском языке. В 1998-м занялась организацией концертов музыкантов и артистов в США и Канаде.

Привозила Леонида Агутина и Анжелику Варум, кабаре-дуэт «Академия», группы «На-На» и «Hi-Fi», ансамбль «Сябры». Так и познакомилась со вторым мужем.

В 2012-м снова стала петь сама, взяв сценический псевдоним Славина в честь супруга. Выступает на фестивалях в жанре шансона и эстрадной песни.