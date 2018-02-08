Пьяный минчанин избил охранника в метро, не пустившего его на станцию. Фотофакт

Его будут судить.

Инцидент произошел еще в ноябре на станции метро «Уручье», сообщает Следственный комитет.

38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался пройти на платформу, но дорогу его преградил инспектор службы безопасности. Мужчина возмутился, а инспектор вызвал милицию. Обвиняемый покинул вестибюль, но вскоре вернулся и нанес сотруднику метрополитена удар кулаком в лицо, а когда тот упал – удар ногой в живот.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 366 («насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности…») Уголовного кодекса. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.