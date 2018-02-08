Мацкевич: Просто так хватать и сажать бизнесменов, это за пределами понимания и политиков, и бизнесменов во всем мире

Что может помешать планам Макея и его ведомства?

Главная политическая задача на 2018 год и более отдаленную перспективу — дальнейшее повышение роли Беларуси в региональной и мировой политике, считает министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Важность этого вопроса очевидна, отмечает политолог Алесь Логвинец, поскольку Беларуси нужно отстраивать свой авторитет. Ведь многие воспринимают сегодня нашу страну как сателлит России, как страну, во многом зависимую от нее, которая не хочет показывать свои демократические и европейские особенности.

— Я бы посоветовал Макею обратить внимание на то, что в 2018 году мы будем отмечать 100-летие БНР. В нашем регионе мы, к сожалению, были не самыми успешными в поддержании независимости, но мы были и не последними, кто объявил независимость, — подчеркивает политолог.

Что касается роли в мировой политике, то стране нашего масштаба и потенциала об этом можно забыть, считает Алесь Логвинец.

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