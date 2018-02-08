Холина: «Попробуйте, глядя на мужчину, думать о сексе, а не о свадьбе»

Одни после расставания бегут на курсы по раскрытию истинной женственности, на йогу и на уроки монгольского языка, а другие — мчат на всех парах туда, где их ждут новые сексуальные приключения.

— Тебе нужно найти хотя бы десять партнеров, — уверяет сексолог. — Иначе к 47 годам ты начнешь резко стареть.

Это он говорит знакомой немке, ей 46, выглядит она, понятно, «без возраста» (сейчас все так выглядят). Она только что развелась — и все двадцать лет была верна мужу, делала карьеру, добивалась успехов, заработала много денег. Сексуальных партнеров у нее было немного — четверо.

Может, этот совет о партнерах, старении и сексе звучит не сильно научно, но правда в том, что без секса люди действительно как-то увядают. Причем не только душевно. Физически. (Этот сексолог очень известен в Германии, он профессор, а не какой-нибудь там шарлатан из ниоткуда.)

Есть мнение, что мужчины выглядят младше… нет, просто лучше… своих ровесниц. Ну, то есть в 35 лет мужчина еще «огого», а женщина уже все деньги тратит на филлеры и биоревитализацию. При том что у мужчины и морщины, и волосы редеют, и вообще он, может, и не самый спортивный человек.

Мужчину лет 45 будут считать сексуальным, а женщину… Женщину будут судить за то, что она «постарела». Или, наоборот, «все лицо перетянула».

Для женщины сексуальность — это молодость. Для мужчины сексуальность — это сексуальность.

Вот представьте себе любой развод. Сразу после него почти любой мужчина бросится в загул, а женщина — пойдет на курсы «ведической женственности» и на йогу.

— Давай! Ты свободная! Пошли в загул! — я тереблю подругу, у которой как раз прошел период культурного шока после разрыва.

— Не-не-не… — отбивается она. — Что я, как эта?.. Я не могу. Не умею. Мне все противны.

И вот она сидит такая, сидит, изучает духовные практики и, например, молдавский язык (просто ради развлечения), а ее бывший в это время отрывается где-нибудь в Тель-Авиве или Барселоне.

Я знаю, о чем она думает на самом деле. О том, что ей уже 28/36/41, что она уже «порченый товар» и что старость стучится к ней в двери (женщины всегда об этом думают — и особенно упорно после финала отношений). Она записывается к косметологу на лазер, на ботокс, на филлеры, на ревитализацию. Худеет. В спортзал ходит каждый день. Ужасный график. Тут правда не до секса.

Подруга развелась в 39 — после длинных и некогда очень страстных отношений. Секса в ее жизни к разводу не было уже год. После развода год она тоже провела в монашестве. А потом ее напугали этим «старением». И она оказалась в Тель-Авиве, где секса избежать так же сложно, как солнца (но у многих, кстати, получается).

— А что, так бывает?! — бегала она по всем знакомым с выпученными глазами. — Секс — это вот оно?!

Она поняла, что вообще ничего о сексе не понимала. Два ее мужа — два единственных мужчины. И вот она узнала, что, несмотря на всю любовь, в сексе они были… ну так себе. На крепкую тройку с плюсом.

Это во‑первых. Во‑вторых, оказалось, что сексуальные приключения — это весело. Кураж, вдохновение, всякие забавные истории. Она жила без этого всю жизнь!

Не то чтобы она помолодела — но расцвела.

Один любовник сказал, что хочет серьезных отношений — и она в ужасе отвергла его, потому что не хочет обратно в это семейное болото.

Она сексуальна. И теперь не потому, что хорошо выглядит или стильно одевается. А потому, что любит секс. И если раньше молодые знакомые мужчины смотрели ей в рот (она читает лекции), то теперь они хотят стянуть с нее трусы. Неважно, молодые или нет. Немолодые тоже хотят. Потому что ее привлекательность — именно в сексуальности, в ее желании.

Женщина в среднем все силы тратит на то, чтобы ее взяли замуж. И забывает о себе. Забывает о таком удовольствии, как секс.

Вот приятельница, она занимается сексом лишь в тех случаях, когда намерения мужчины кажутся ей серьезными. То есть редко (потому что «серьезные» намерения не появляются из ниоткуда. Нравится нам это или нет, но пока мир устроен так, что мужчинам нравится «шляться» — и они не думают каждый день и каждый час, кто бы их взял в мужья. Нет у них такой одержимости).

Были у этой приятельницы эпизоды, когда она «обожглась» — то есть «серьезные» намерения мужчин совсем такими не оказались. Понятно, что это ее «сломало» — и она вообще отказалась от всяких утех, она сидит и ждет, когда же ей позвонят в дверь и доставят в красивой коробке с ярким бантом достойного мужа.

Ну и я встречаю ее случайно — а она какая-то клушистая, «обабившаяся», и кажется, что от нее веет пачули и кошками (не веет, но ощущение именно такое). Постарела. В свои тридцать два. Так и хочется поставить диагноз «недо… статок секса». Уже почти сексуальная анемия.

Ужасно хочется ее встряхнуть, прямо руками открыть ей рот, влить туда пол-литра граппы (чтобы самые грязные желания, наконец, всплыли на поверхность) — и отправить ее в туалет с первым попавшимся, относительно непротивным мужчиной. Ну, пусть не в туалет, а на квартиру, неважно. В машину.

Обидно же. Молодая симпатичная женщина, а выглядит как бабулька. (Ох, если честно, сейчас уже никакие «бабульки» так не выглядят. Она смотрится как «бабулька» из 50-х.) Ну и я представляю, что будет лет через десять — совсем расползется, обрюзгнет, будет невыносимой ворчливой коровой.

Секс стимулирует. Секс заставляет общаться. Секс требует внимания к внешности — не в духе «вечная молодость», а просто чтобы оставаться в хорошей форме. Секс зовет тебя в Аргентину, где горячие мужчины и жизнь без нудных правил. Из-за секса глаза блестят, а кожа светится. Волосы вьются (ну, может, и не всегда вьются, но точно растут быстро — гормоны, да).

Ну и сам по себе секс — это же счастье и радость. А чем больше у нас счастья и радости — тем мы красивее и моложе (стоит только посмотреть на женщин, которые сделали с собой все, что позволяют лучшие открытия косметологии — и деньги мужей. И вот они похожи на мумий, и в глазах у них страдание, и жизнь у них нелепая).

Хотя бы попробуйте, глядя на мужчину, думать о сексе, а не о свадьбе. Такой вот бесчеловечный опыт хотя бы на несколько месяцев. Как будто вы не Ася Клячина, которая хочет замуж, а смелый исследователь, жертвующий свое тело науке (но жертвуйте все-таки симпатичным парням). И я хочу заранее вас утешить: мужчинам больше нравятся женщины, которые получают от жизни (и секса!) удовольствие, а не те, кто ждет от них обещаний и обязательств, причем немедленно.

Холина: Нет «сильных» женщин. Есть нормальные