Как Беларусь не спеша торопится в ВТО

Зацепило! Глава белорусского МИД заявил, что вступление в организацию — не самоцель, но мы не сбавляем темпов на этом пути.

В 2017 году Беларусь значительно активизировала переговоры по присоединению к Всемирной торговой организации. «Сбавлять темпы мы не намерены», – заявил в интервью российской газете «Известия» глава белорусского МИД Владимир Макей.

По его словам, после двенадцатилетнего перерыва белорусская сторона провела в Женеве в январе и сентябре два заседания Рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси. Эти подвижки глава МИД назвал «беспрецедентными за всю историю переговоров».

Что касается временных рамок, то для Беларуси присоединение к ВТО — это не самоцель, подчеркнул глава МИД:

— Мы рассматриваем это не как политический шаг, а как стимул для модернизации национальной экономики, возможность усиления наших позиций на мировых рынках и подтверждения имиджа Беларуси как надежного и предсказуемого торгового партнера.

Новые заявления представителя властей о вступлении нашей страны в ВТО заставляют вспомнить о том, что по этому поводу говорилось и обещалось в предыдущие годы.

Беларусь может вступить во Всемирную торговую организацию до конца 2017-го, оптимистично прогнозировал год назад председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

Стоит отметить, что независимые эксперты этот оптимизм осторожно поддерживали. Правда, с оговоркой о необходимости проведения реформ.

Возросший интерес властей к членству в ВТО также объясняли тем, что участниками организации стали наши важные торговые партнеры — Россия и Казахстан.

И вот теперь выясняется, что Беларусь снова никуда особо не торопится. О причинах остается только догадываться: то ли партнеры не успели сильно прижать, то ли реформы проводить большой охоты нет.

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