Главная красавица белорусского муай-тай: «Многим нашим мужикам хочется дать под попу»

Неоднократная чемпионка мира и Европы по тайскому боксу Екатерина Вандарьева рассказала «Трибуне» о том, что ее не устраивает в белорусских мужчинах.

– Ты как-то сказала, что хороших мужчин разбирают еще щенками. Объясни.

– Всех хороших мужчин женщины разбирают пораньше. Они заключают браки обычно раньше 30 лет. Причем когда человек успешен, уверен в себе, он обычно хочет семью. Есть, конечно, такие, которые все время ходят по клубам и так далее, но это уже совершенно другой тип. Я с такими людьми не общаюсь. Я – человек, который в клубы не ходит. Была там, наверное, раза три за компанию, когда друзья из Украины приезжали.

Но мне не понравилось, и я не понимаю, в чем весь прикол. Музыка гремит, поговорить невозможно. Ты начинаешь танцевать, вокруг тебя появляются десять мужиков, которые ведут себя так, будто сто лет с тобой знакомы. А разукрашенные девушки, которые никогда такими не бывают в обычной жизни, вешаются на этих мужиков. Боже, это ужас какой-то! Мне хочется, чтобы наши женщины себя все-таки уважали. Тогда и мужчины будут вести себя иначе.

– А какое у тебя мнение сложилось о наших мужиках?

– Ох, многим, конечно, хочется дать под попу. Некоторые мои друзья – молодцы. Они подают хороший пример. У всех свои тараканы в голове, но они стараются содержать свои семьи, любят жен и детей. Но кого мы чаще всего видим?

Тех, кто ни к чему не стремится. Многие каждый день сидят на форумах, пишут комментарии к статьям о том, как у нас все фигово, и думают, что Беларусь – самая ужасная страна в мире, и живут они так плохо только из-за этого. Как будто если бы они жили в Америке, работали дворником, то могли бы себе позволить все. Работать и прорываться сейчас нужно везде. Такой мир.

Ну и мне еще хочется, чтобы мужчины уважали наших женщин, а не были разбалованными и считали, что женщины должна не только готовить, убирать, рожать детей, но и содержать семью, терпеть пьянки, побои, измены и помалкивать при этом. К сожалению, последняя статистика показала, что 40 процентов мужчин не против посидеть в декрете, пока жена зарабатывает. Это ненормально.

И даже я, выступая в неженском виде спорта, хочу, чтобы мой человек, как принято испокон веков, был добытчиком. Это не меркантильность. Нет. В современном мире женщина спокойно может зарабатывать на себя. Это, наверное, просто на уровне инстинкта.