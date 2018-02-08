По следам одной фейсбучной дискуссии…

Фото forumdaily.com

Не расстраивайте бабушку. Не говорите при ней, что дедушка был убийцей. Она ж его любила, и как раз за это любила…

Ах, какой был дедушка! Убийца настоящий, серийный, весь в орденах. А уж на орденах такие убийцы, — мир дрожал от восторга! Время было такое. Оно и сейчас такое же, только зачем-то изобрели интернет, и теперь кто ни попадя может плевать в портрет дедушки и говорить про него правду, от которой страдает бабушка.

А разве это хорошо — заставлять страдать пожилых людей?

Этого наш гуманизм позволить не может. Устьвымлаг он себе позволить может, Потьму с Колымой — как два пальца. Мейерхольда, забитого сапогами, Вавилова, сдыхающего от пелагры, — это наш гуманизм может себе позволить в свое удовольствие, это ему только дай! Но расстраивать бабушку? Есть же какие-то вещи…

Пожилые люди — это святое. Тем более, среди них, пожилых, зэков-то почти не осталось, а расстрелянные вообще детей не оставляют, такая удача, — так что вокруг, по итогам славного столетия, по преимуществу свои такие же, и у каждого свой пожилой дедушка-упырь на доске почета. Или даже еще немножко живой. Такого можно к детям напоследок сводить, только не забыть их на колени поставить, сучат, чтобы сразу поняли, где повезло родиться.

Среди сильно пожилых, в настоящее время, имеются и живущие по соседству сотрудники Освенцима, но этим как раз не повезло — их отлавливают по одному и судят уголовным судом. Вот до чего дошло там, снаружи; никакого уважения к возрасту. Нашим повезло больше — они и жили не скрываясь, и альцгеймера встретили в полном самоуважении, и достойную смену себе отрастили такую, что уже и уцелевшие удивляются.

И вот посреди этого торжества добродетели находятся люди, готовые огорчить бабушку! Неет, мы этого так не оставим. Пускай выйдут из строя, пускай посмотрят в глаза коллективу, пускай сгорят со стыда! Дать бы им в рыло, мерзавцам, не помнящим родства… о, вот уже и дали.

Ну и правильно. Ну если не понимает человек слов, что ж делать.

А зато бабушка заулыбалась. Ты ж моя радость. Здорово, бабушка! Как твое здоровьичко? Давление в норме?

Ой, бабушка, а чего это у тебя такие большие зубы?

Шендерович жестко ответил на наезд Белковского: «Я бы убил…»