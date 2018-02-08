Как выглядит самая крошечная квартира, которую продают в Беларуси

Площадь всей квартиры сопоставима с коридором в новостройке — всего 13 квадратных метров, сообщает REALTY.TUT.BY.

Продавец называет жилье «маленькой студией» и уверяет, что там есть все необходимое для жизни. «И фото реальные», — говорится в объявлении.

Мини-квартирка находится на улице Федюнинского (в районе Гомельского аэропорта). Продавец объяснил, что дом — бывшая гостиница, которую переделали под жилье. Летом закончатся все ремонты, и можно будет жить. В 2017 году в здании прошел капремонт.

В квартире тоже сделан ремонт: окна заменены на стеклопакеты, на полу — ламинат.

Продавец пишет, что на территории возле дома оборудована зона для отдыха и барбекю. Жилье продают за 5,5 тысячи долларов, по 423 за «квадрат». Готов отдать в рассрочку на год, первоначальный взнос — 3000 рублей.