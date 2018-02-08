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Общество
08.02.2018
Наталья Соломянко, intex-press
Заведующий сетевым магазином: «Прежде чем выйти в зал, снимаю все свои украшения»

Продовольственные магазины – это своеобразный срез, отражение жизни общества. О том, как сегодня живут продовольственные магазины города, какие продукты пользуются спросом у горожан и как изменились покупатели за последние годы, Intex-press рассказали руководители барановичских продовольственных магазинов.

Фото: Александр Черный

Заведующий сетевым магазином в центре города: «Скандалят даже из-за одной копейки»

– Средний чек за год у нас изменился не сильно, сумма в нем выросла всего на рубль – с 7 до 8 рублей. Но заметно упал товарооборот. Наш магазин работает чуть больше пяти лет. Цены на продукты с тех пор выросли больше чем в два раза. А выручка осталась на прежнем уровне.

Спросом пользуются только товары ежедневного потребления: молоко, хлеб, сметана, причем покупатели стараются выбрать жирность поменьше, чтобы дешевле было.

Хлеб предпочитают ненарезанный, без упаковки, хотя раньше брали только нарезной. Фрукты или овощи покупают исключительно по акциям. Колбасные изделия вообще выбирают самые дешевые: в ходу сейчас «кровянка», «ливерка» и зельц. Некоторые виды колбас и копченостей заказываем всего по килограмму, но даже это не раскупается.

Практически не покупают рыбу. Иногда даже куриная разделка залеживается на витринах, хотя всегда была в числе ходовых товаров.

Сладости детям покупают, но либо выбирают из недорого ассортимента, либо акции ищут. Если розовый зефир стоит всего на 10 копеек дешевле, чем ванильный, то мало кто положит себе в корзинку ванильный, даже если это его любимый сорт.

Покупатели стали очень нервными. Раньше женщины были готовы ругаться из-за каждой мелочи, а сейчас по пустякам «взрываются» мужчины. Бывает, кассир не может дать человеку сдачу: мелочи не хватает, так скандалят даже из-за одной копейки.

Заведующий сетевым магазином в Восточном микрорайоне: «Покупатели изменились. Сейчас работать, как никогда, сложно»

– У нас немолодой район, чаще всего за покупками приходят пенсионеры. По покупателям сразу видно, кто сегодня получил зарплату. В эти обычно и средний чек увеличивается до 10–12 рублей.

Сейчас люди живут на акционных товарах, ходят по магазинам и ищут именно скидки: в одном кофе купили, во втором макароны, в третьем мясо или рыбу. Некоторые даже специально по выходным объезжают несколько магазинов.

Чаще всего в корзинах – молоко, хлеб, творог. Кстати, детей стараются не обделять: печенье, конфеты, детское питание, выпечку покупатели берут охотно. А вот игрушки, наоборот, вообще не покупают. А раньше брали часто: пришел человек за сметаной, заодно и машинку или куколку в корзинку положил. Теперь – только если перед Новым годом.

Покупатели изменились. Сейчас работать, как никогда, сложно. Люди злые, агрессивные. Самая невыносимая категория – пенсионеры. Почти всем им кажется, что продавцы наживаются на них. Остается только догадываться, что они думают о заведующих или директорах. Поэтому, прежде чем выйти в зал, я всегда снимаю все украшения.

Еще одна проблемная категория – покупатели до 25 лет. Без конца козыряют своими правами: малейший конфликт – достают телефоны и начинают записывать. Недавно был случай. Компания парней купила целую упаковку пива: шесть бутылок по два литра. Утром двое из них вернулись в магазин и потребовали вернуть деньги. Сказали, что их друг этим пивом отравился. Конечно, никто им деньги не вернул.

Даже если покупатели виноваты сами, они все равно треплют нервы кассирам или мне.

Зинаида Филимонова, директор ОДО «Усход»: «Не верьте тем, кто скажет, что у людей нет денег на продукты»

– Покупателей в некоторых магазинах действительно сейчас стало меньше, но не потому, что людям не за что купить себе продукты. Просто конкуренция между объектами торговли сейчас очень серьезная. В каждом районе – минимум по три продовольственных магазина в шаговой доступности. Люди могут ходить, сравнивать цены, а потом делать покупки там, где выгоднее. А пенсионеры даже магазины в разных районах мониторить не ленятся. Среди моих покупательниц-пенсионерок есть такие, которые в складчину покупают проездной, по очереди ездят в разные районы, сравнивают цены, а потом обмениваются полезной информацией.

Как-то однажды у нас остановилась реализация кофе, вообще никто не покупал. Оказалось, что в это время такой же кофе в одном из сетевых магазинов продавался со скидкой. Как только акция закончилась, у нас кофе снова стали покупать. И таких ситуаций много. Выбор у покупателей большой. Иногда даже если человеку не нравится дверь в магазине, слишком высокие или скользкие ступеньки, он пойдет в соседний. Все это «размывает» средний чек. Год назад у нас он был почти восемь рублей, сейчас – восемь с половиной.

Кажется, что люди почти ничего не покупают. Но это не так. Я 30 лет отработала в торговле. И я знаю, как выглядят такие ситуации. Вот когда покупательница хочет купить 100 граммов колбасы мужу на обед и просит лишние 10 граммов отрезать – это нет денег. Лет 20 назад такое часто случалось. Даже на 10 граммов колбасы денег не было у людей! Сейчас покупают весь батон или кольцо. Так что не верьте, если кто-то скажет, что у людей нет денег на продукты.

 
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