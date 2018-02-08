«Популярность Лукашенко в Могилеве падает»

Известный в Могилеве 28-летний активист Юрий Стукалов объяснил «Салідарнасці» почему вместе с соратниками участвует в местных выборах.

Фото budzma.by

– Вы возглавляете Центр городских инициатив, национальную молодежную организацию «Гражданский форум». Этим зарабатываете на жизнь?

– Нет, это все общественная деятельность. Я работаю в организации, которая занимается развитием товариществ собственников. Мы проводим платные курсы для их председателей. Кроме того я работаю менеджером по продажам в IТ-компании.

– Вместе с вами в Могилеве зарегистрировали 11 кандидатов коалиции «Открытый город». Что вас объединяет?

– Начну с того, что я веду активную политическую деятельность с 18 лет. На парламентских выборах 2008 года помогал двум кандидатам, а на парламентских 2016 года уже баллотировался сам и, как мне кажется, провел в городе очень серьезную кампанию. В ней участвовало много различных волонтеров и активистов, которые после выборов задали вопрос: а что дальше? Пришел к выводу, что нужно вытягивать помогавших мне людей в публичное поле. Так появилась идея пойти коалицией на местные выборы.

Фото со страницы Юрия Стукалова в соцсетях

Эти 11 кандидатов люди из разных сфер, разного возраста. Но, так или иначе, раньше работали на благо города или вели общественную деятельность. Мы сознательно концентрируемся на локальных проблемах, которые в компетенции местных Советов.

Кстати, у нас в команде два бывших сотрудника правоохранительных органов. Сергей Шевченко – бывший подполковник, начальник оперативно-аналитического отдела УБОПа по Могилевской области. Я познакомился с ним, когда он уже возглавлял товарищество собственников. Человек всегда готов оказываться людям юридическую помощь.

С Павлом Зининым мы учились в школе в параллельных классах. Он работал следователем Следственного комитета, но 2016 году решил участвовать в парламентских выборах, и ему пришлось уйти в отставку. Сказали, что нельзя выдвигаться в депутаты без согласования с руководством.

Фото со страницы Юрия Стукалова в соцсетях

– Вы идете по Мовчанскому избирательному округу № 27. Как думаете, кто будет объявлен победителем?

– Директор Могилевского вагоностроительного завода Виталий Мартынов.

– Но есть еще, к примеру, первый секретарь Октябрьского РК ОО «БРСМ».

– Нет, для выборов это должность не того уровня.

– И все равно вы в четвертый раз выставляете свою кандидатуру на выборах. Почему это делаете, если все предопределено?

– Мне многие этот вопрос задают, в том числе родители, которым жалко, что я понапрасну трачу свои силы.

Отвечу так: здесь много причин. Вокруг меня объединились люди, которые пытаются что-то изменить хотя бы на локальном уровне. Можно, конечно, ждать, что в один прекрасный момент демократия упадет нам с неба и все станут богатыми. Но я считаю, нам нужно самим развиваться, образовываться и, несмотря ни на что, делать свое дело. Иначе нами и дальше будут помыкать.

Удивляюсь, почему люди не стремятся ничего изменить, а чего-то ждут от власти. Ленятся писать обращения, жалобы, ходить голосовать. Станьте хотя бы наблюдателем, посчитайте реальную явку и докажите, что выборы нечестные.

Во время парламентских выборов-2016. Фото со страницы Юрия Стукалова в соцсетях

Народ деполитизирован, а мы приносим политическую культуру, свои идеи, привлекаем сторонников. В Беларуси пока нет других инструментов участия в политической деятельности.

И кто знает: вдруг будет политическое решение, надо пробовать. Сомневаюсь, что голоса посчитают честно, но вдруг кого-то все-таки пропустят.

– Что думаете, когда слышите, что выборы нужно бойкотировать?

– Может быть, эта тактика и может сработать, если ее додумать. Но пока я не видел четкого плана бойкота выборов. Просто не участвовать в выборах? Чтобы что? Вот у нас в Могилевской области достаточно уникальная ситуация на местных выборах – нет безальтернативных округов. И я скажу, что если надо будет, власти и по 10 кандидатов на место искусственно выставят.

Слышу просто призыв «не ходите на выборы». Так у нас народ и так на выборы не ходит. На местных выборах явка будет очень низкой, мало кто вообще знает, что они проходят.

Пока я считаю, что бойкот – не рабочий инструмент. Не понимаю, как можно достучаться до людей, чтобы они осознанно не ходили на выборы и как это использовать.

– Вы раньше работали с людьми из оргкомитета Партии свободы и прогресса, движения «За свободу». Почему вы отошли от этих структур?

– Во-первых, активность в этих структурах спала. Во-вторых, мне стало более интересно заниматься общественной работой, где я видел практический результат того, что делаю.

Ну и потом я понимаю, что нужно создавать и пробовать новые формы работы с людьми. К сожалению, те классические политические бренды уже немножко не работают.

– Как к Александру Лукашенко сегодня относятся в Могилеве – городе, с которым его многое связывает?

– О нем периодически вспоминают, когда мы собираем подписи или стоим на пикетах.

В целом мой опыт с 2008 года показывает, что его популярность падает. Люди, когда мы к ним приходим, критикуют власть еще жестче, чем мы.

Я думаю, что в Могилеве отношение к Лукашенко примерно такое же, как и в других белорусских городах. Могилев – это не Мекка Александра Григорьевича. Нельзя сказать, что тут у него суперэлекторальная база.

С другой стороны, я не слышал от людей имен и фамилий тех, кто мог бы стать ему альтернативой. Возможно это вина политической системы и всех СМИ, что нет новых лиц. Народ вбил себе в голову, что альтернативы быть не может, и не готов воспринимать новых политиков, хоть они будут стоять рядом и высказывать здравые идеи.