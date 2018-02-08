Растаев: Когда имеешь талант, его даже в Иране можно реализовать, не то, что в стране процветающих клюшек

Виноваты ли соцсети в том, что зрители не смотрят белорусское кино?

Министр культуры Юрий Бондарь обрушился на социальные сети.

– Первое, что вызывает резкое неприятие, – нездоровый информационный фон вокруг белорусского кино. Моду в отечественном кинематографе диктуют не продюсеры и кинокритики, а завсегдатаи социальных сетей. В обществе сформировано неверное представление о современном белорусском кино: чернуха, снятая за три копейки на цифровую камеру. При этом происходит наглое, откровенное унижение киностудии «Беларусьфильм». Весь этот информационный произвол творится при молчаливом попустительстве киносообщества и СМИ, – заявил Бондарь на коллегии Министерства культуры.

Справедлив ли гнев министра и почему соцсети не желают поддержать белорусского кинопроизводителя?

Киноаналитик Максим Жбанков уверен, что дело совсем не в соцсетях.

— Главным врагом белорусского кино — его официальной версии — является само белорусское кино, — отмечает эксперт.

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