В Дагестане обыскивают министерства и меняют полицейских

Главное о массовой проверке чиновников в республике.

В Дагестане с января продолжается масштабная проверка чиновников. В середине месяца в республику прибыла спецгруппа из 38 прокуроров под руководством заместителя генпрокурора Ивана Сыдорука, а также сотрудники СК — чтобы возбуждать дела по результатам проверок. В республике также работают следователи из центрального аппарата МВД и ФСБ. По данным РБК, решение о массовых проверках в Дагестане было принято после встречи нового главы республики Владимира Васильева с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2017 года.

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов в Басманном суде Москвы. 6 февраля 2018 года. Фото Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

5 февраля задержали четырех чиновников правительства Дагестана — это исполняющий обязанности премьер-министра Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также уволенный в декабре министр образования Шахабас Шахов. Вечером того же дня Васильев распустил правительство республики. Как отмечает «Фонтанка», дагестанских чиновников доставили в Москву тем же самолетом спецназа ФСБ, что и группу чиновников правительства Коми в 2015 году — это единственный пример операции против руководства российского региона, сравнимый по масштабам с проверками в Дагестане.

6 февраля задержанных арестовали. Их обвиняют в мошенничестве на сумму более 100 миллионов рублей — при покупке здания под детский сад, при реконструкции центра для временного содержания иностранцев и при выделении денег турбазе, которой предположительно владел замглавы правительства республики Шамиль Исаев. Своей вины никто из арестованных не признал.

Выемки документов проходят почти во всех министерствах и службах Дагестана, утверждает источник «Интерфакса». 7 февраля, по данным РИА Новости, обыски устроили в министерствах образования, финансов и здравоохранения. В республиканских Минздраве и Минобрнауки это отрицают; не подтверждают сообщения об обысках и в управлении Федеральной службы судебных приставов по Дагестану. По неофициальным данным, всем руководящим работникам в республике запрещен выезд за рубеж. На постах дорожно-патрульной службы весь личный состав заменили на сотрудников МВД и Росгвардии из других регионов. Источник РБК подтвердил эту информацию, заметив, что в Махачкале «все спокойно».

Главой правительства Дагестана назначили чиновника из Татарстана, 39-летнего министра экономики этой республики Артема Здунова. 7 февраля дагестанский парламент утвердил его кандидатуру большинством голосов. Кандидатом на пост главы правительства Здунова называли в декабре и январе, после визита нового главы Дагестана Владимира Васильева в Казань. По данным РБК, Васильев пожаловался президенту Татарстана Рустаму Минниханову на «низкое качество кадров», и тот «предложил ему брать людей в Татарстане». 5 февраля Минниханов и Здунов посетили Дагестан.

39-летний Артем Здунов — кандидат экономических наук, победитель конкурса «Лучший ученый 2009 года» академии наук Татарстана. Источники издания «Бизнес-Онлайн» утверждают, что Здунов работал в ФСБ, но официально это не подтверждено. «У Артема Алексеевича хорошее образование, опыт работы, он равноудален и независим, что очень важно для Дагестана», — заявил Васильев, представляя его кандидатуру парламенту республики.