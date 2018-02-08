Кто красивее: Белла и Джиджи Хадид или их двоюродная сестра – модель плюс-сайз? (голосование)

Оказывается, у супермоделей Беллы и Джиджи Хадид есть сестра (что, в общем, неудивительно). Джоанн ван ден Херик – тоже модель. Но плюс-сайз.

Джоанн, отец которой является родным братом мамы Беллы и Джиджи, стала лицом весенней коллекции нижнего белья Debenhams — Gorgeous DD+.

Как призналась ван дер Херик, она долго боялась публиковать в соцсетях фотографии в купальнике или нижнем белье: «Я очень стеснялась своего тела: мне оно всегда казалось уродливым, потому что в журналах я видела только очень худых моделей. Да, мои ноги не такие стройные, как у них, я далеко не идеальна. Но я научилась себя любить…

В детстве мне казалось, что слово «жирная» – худшее из возможных оскорблений. Но позже я поняла, что если человек позволяет себе называть кого-либо жирным, это больше унижает его самого. Мне нравится, что мои подписчики могут видеть все несовершенства моей фигуры, мои жировые складки, неидеальную кожу, целлюлит. Я счастлива, что пришла к пониманию, что мое тело – замечательное, а понятие «идеальный» по отношению к фигуре не должно быть применимо вообще».

А теперь вопрос:

Джоанн

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