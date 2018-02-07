Гололед и мокрый снег. Чего ждать до конца недели

Прогноз погоды на ближайшие дни.

По данным Белгидрометцентра, 8 февраля ожидается облачно, ночью с прояснениями. Ночью преимущественно по южной половине, утром и днем на большей части территории снег. В дневные часы по Брестской и Гомельской областям мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от -2°С по юго-западу до -13°С по северу, во второй половине дня морозы ослабеют до -5..+1°С.

9 февраля на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Местами туман, по югу слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от -1°С по югу до -8°С по северу республики, максимальная днем -4..+1°С.

10 февраля также на большей части территории ожидается кратковременный снег, мокрый снег. Местами туман, гололед, дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -4..+1°С.