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Комментарии
07.02.2018
Светлана Калинкина, Белорусский партизан
Калинкина: «Многие, кстати, не поняли, что не так оказалось с идеологией у Давыдько, Якубовича и Козиятко»

Александр Лукашенко сменил руководство центральных СМИ с лейтмотивом: «В сфере идеологии нам есть куда расти и где прибавлять».

И бедолага Давыдько совсем не понял, за что в таком случае его подвинули с поста гендиректора БТ. «Я горжусь тем, что мы боролись, как могли, за стабильность, за господство нашей точки зрения», – отрапортовал он о годах своей работы во главе белорусского телевидения, дав обиженное послеотставочное интервью. Он, вероятно, думает, что это и есть идеология – за стабильность, за обоготворение действующей власти, за Лукашенко.

Многие, кстати, не поняли, что не так оказалось с идеологией у Давыдько, Якубовича и Козиятко. Уж кто, если не они, были более ярыми – за эту власть.

И с таким подходом к идеологии еще многие навернутся с карьерной лестницы.  Потому что идеология это идея. Идея, способная объединять.

Лукашенко = власть = Беларусь.  По такому принципу строится вся государственная идеология. Были даже вульгарные попытки лизнуть нежнее и объяснить, что собственно белорусский суверенитет с Александра Григорьевича начинается.

Но Александр Лукашенко это не идея. Он персона. Сам по себе он вообще не может быть объектом и смыслом государственной идеологии. Получается, Давыдько, Якубович, Козиятко так хвалили Александра Григорьевича, так много внимания ему уделяли, что завалили всю идеологическую работу.

Встали – вышли!

Чем запомнятся белорусам Якубович, Давыдько и Козиятко

Пришли новые. С тем же пониманием идеологической задачи. Потому и результат будет тем же.

Кстати, на мой взгляд, главная государственная идея давно сформирована. Она принята обществом, она в подкорке у многих, ее скандируют люди самых разных политических взглядов, несмотря на запреты.

«Жыве Беларусь!»

Потому что по-белорусски.

Потому что «жыве» в белорусском языке означает не только физическое существование, но жизнь хорошую, зажиточную, счастливую.

Потому что мы хотим страну, в которой «жыве» не только правящая семья, не только отдельные и избранные, а вся Беларусь.

Наконец, мы хотим, чтобы жило наша суверенное государство – Республика Беларусь. Жило вечно. И без Александра Григорьевича тоже.

Кто против, чтобы Беларусь жила?! Только враги. Таким образом, мы имеем идею, способную нас объединить – объединить самых разных. 

Кто-то скажет, что не все так просто с государственной идеей. Можем, конечно, спорить. Но для меня бесспорно, что ктор госСМИ, который первым откажется от формулы  «Лукашенко = власть = Беларусь», как это ни парадоксально, окажется наиболее близок к выполнению задачи, которую получил при назначении. Вот только почему-то кажется, что Александр Лукашенко этого не переживет. Либо в прямом, либо в переносном смысле этого слова.

 
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