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Общество
07.02.2018
Умер актер Геннадий Гарбук

Народный артист Беларуси Геннадий Гарбук скончался 7 февраля в Минске.

«Нам зараз цяжка прыняць і асэнсаваць гэтую страту, а таксама падабраць словы, якія маглі б выказаць наш глыбокі жаль – як калег і сяброў», — говорится в сообщении на сайте Купаловского театра.

Про время и место похорон артиста станет известно в ближайшее время.

Геннадий Гарбук родился 24 июля 1934 года в деревне Глыбочка Ушачского района. В 1958 году окончил Белорусский театрально-художественный институт (курс Д. Орлова). С 1962 года актёр Национального академического театра имени Янки Купалы. Народный артист Белорусской ССР (1980). Лауреат Государственной премии СССР (1984) за роль в фильме «Люди на болоте».

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