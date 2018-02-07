В Беларуси в ночь на 8 февраля подорожает автомобильное топливо. И уже не на копейку

По предварительной информации, стоимость вырастет на 5%.

В ночь c 7 на 8 февраля в Беларуси подорожает автомобильное топливо. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили несколько не связанных между собой источников.

Сейчас цены на АЗС выглядят так: АИ-92 — 1 рубль 19 копеек, АИ-95 — 1 рубль 27 копеек, АИ-98 — 1 рубль 38 копеек, ДТ — 1,29.

Последний раз цена на топливо изменялась 26 октября 2017 года. Тогда его стоимость выросла на 2 копейки.