«Это очевидно». Владимир Бережков уволился из «Советской Белоруссии»

Бывший главный редактор газеты «Прессбол», а также генеральный менеджер хоккейного минского «Динамо» Владимир Бережков больше не отвечает за развитие интернет-проектов в холдинге «Советская Белоруссия».

Комментируя свое увольнение Радыё Свабода Бережков отметил: «Гэта відавочна, ня трэба тлумачыць, чаму я сышоў».

Напомним, накануне, 6 февраля, Александр Лукашенко назначил нового главного редактора «Советской Белоруссии»: Павла Якубовича сменил Дмитрий Жук. Связан ли уход Бережкова из «СБ» с кадровой перестановкой, остается только догадываться.

В «СБ» Бережков проработал всего три месяца.

Журналист отметил, что пока не определился с дальнейшими планами и не имеет «запасных аэродромов».

— У мяне няма ідэяў, бо мае апошнія месяцы былі цалкам прысвечаныя гэтай працы. Мы дасягнулі сур’ёзных вынікаў. І я не думаў, што мне давядзецца шукаць сёння новую працу, — отметил он.