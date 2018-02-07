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07.02.2018
Салiдарнасць
Ремонт, начатый к «Дожинкам-2014» в Городокском районе не закончили до сих пор

Больницу, школу и два детских сада должны были отремонтировать еще три года назад.

Комитет госконтроля проверил деятельность Городокского райисполкома и у него возникли  вопросы. В частности, почему в Городке до сих пор не завершили ремонт ряда объектов «Дажынак-2014», пишут «Витебские вести».

«Дажынки-2014» в Городке вначале планировали как республиканский праздник. Но затем статус фестиваля снизили до областного уровня. Финансирование уменьшилось.

Председатель Городокского райисполкома Петр Коробач отметил, что наиболее важно завершить ремонт районной больницы. Для этого предусмотрены средства из областного бюджета. Три года назад к «Дажынкам» должны были отремонтировать СШ № 2 и два детских сада. Работы здесь также намерены закончить, отметил глава района.

Дом милосердия для пожилых людей в агрогородке Бычиха не только не используют по назначению, но здание практически простаивает. В нем находится только амбулатория, которая занимает менее 20% площади.

Напомним, Дом милосердия строили всем миром — на средства предприятий, организаций и жителей области. Некоторые пенсионеры даже переводили на эту стройку часть своих пенсий. В 2016 году объект принял в собственность Городокский район. Комплекс закрепили за районной больницей. Уже вскоре после сдачи здания там появились проблемы: сырость, плесень на стенах и мебели.

У местных властей было предложение разместить в Доме милосердия общежитие для молодых специалистов. Но возник вопрос — кто будет доплачивать за лишнюю площадь?

Комитет госконтроля также выявил недостатки в работе местной власти по распоряжению госимуществом, осуществлению контроля за использованием и охраной земель, проведению землеустроительных работ, соблюдению законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, регистрации объектов недвижимости и т.д.

Контролеры установили, что поля в Городокском районе заболачиваются и зарастают. Председатель КГК области Вадим Зарянкин отметил, что эту проблему намерены поднять на государственном уровне.

 
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