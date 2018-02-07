Режиссер, композитор и кинообозреватель ответили министру культуры, обвинившего соцсети в формировании «нездорового информационного фона» вокруг белорусского кино. И сделали это в Фейсбуке.

Про чернуху, снятую за три копейки

Министр культуры Юрий Бондарь: «В обществе сформировано неверное представление о современном белорусском кино: чернуха, снятая за три копейки на цифровую камеру».

Режиссер Влада Сенькова: «А почему господина Бондаря не волнует чернуха, которую ежедневно транслируют в региональных маршрутках? То есть нтвэшные убийства и грязь, которая без спроса льется в мозг народа — это нормально, а оцененное высоко фестивалями и международными критиками национальное кино — это чернуха?»

Про унижение «Беларусьфильма»

Министр культуры Юрий Бондарь: «При этом происходит наглое, откровенное унижение киностудии «Беларусьфильм». Весь этот информационный произвол творится при молчаливом попустительстве киносообщества и СМИ».

Композитор, продюсер Дмитрий Фрига: «Прочитал эти «ценные мысли». Создалось впечатление чего-то не совсем адекватного. К сожалению, этот человек разбирается в кино, как я в интегральных микросхемах. Он просто не имеет ни малейшего понятия, что и о чем он говорит. Или же говорит то, что ему приказано. Хотя, скорее всего, и то и другое вместе.

Резюме: надежды нет, но теперь плюс ко всему, похоже, есть официальная установка убить все живое, не относящееся к трупу «Беларусьфильма». Браво, Минкульт! Продолжайте плодить мертвечину и зомби. И так бывает всегда, когда вместо того, чтобы делать правильно, делают по-советско-колхозному и начинают ставить подпорочки и латочки на разваливающуюся нежизнеспособную систему. Но результат абсолютно предсказуем. Как и всегда на протяжении последних двух десятков лет.

Жаль, время уходит. Таланты перегорают. А чиновники делают карьеры, переходя из кресла в кресло...»

Кинообозреватель Тарас Тарналицкий: «Все, игры закончились. Никто не ожидал реформаторской прыти от нового министра культуры Юрия Бондаря, все-таки человек четыре месяца назад занял властное кресло.

А чиновник взял и всех удивил, ринувшись отлаживать механизмы отечественного кинопрома, которого у нас отродясь не было. Госзаказ второсортного идеологического попкорна был, а полноценного кинопроизводства, когда фильм снимается, попадает в кинотеатры, зарабатывает деньги, на которые цикл повторяется заново, не существовало. Но это же не повод отказывать себе в удовольствии публично рапортовать о мифологических успехах белорусской киноиндустрии, которых в реальности нет. Зато в богатом воображении министра их хоть отбавляй.

…Уж не знаю, что должно произойти, чтобы репутация «Беларусьфильма» очистилась от тех бесконечных скандалов, в которые студия постоянно влипает по милости своего руководства и вышестоящей инстанции — Минкульта.

Нам как бы говорят «жрите, что дают». То есть, снимают. И будьте благодарными за это. Превосходная позиция, очаровывающая своей абсурдностью.

Но вообще, это очевидный наезд на фестиваль «Лістапад», который с завидным упорством не берет беларусьфильмовское гранд-кино в основной конкурс, не говоря уже про награды. Независимых берет, да еще и награждает. А деньги налогоплательщиков ведь уже потрачены на милицейский боевик, который в Минске 5 тысяч посмотрело всего. Не хорошо-с, господа арт-менеджеры!

…Справедливости ради стоит сказать, что тормозящее развитие студии обусловлено вовсе не отсутствием расторопности у его менеджеров, а потому что законодательство у нас такое, что никакой вменяемый продюсер (кроме россиян) не рискнет сотрудничать с нашим государством в кинобизнес. И речь идет не только о финансовых рисках, но и репутационных – у нас провинившихся без труда сажают в тюрьму. Даже иностранцев. Видели, знаем».

Режиссер Влада Сенькова: «Думаю Министерству культуры надо не тормозить и докрутить уже до конца. Запретить снимать любые кино и видео не на базе «Беларусьфильма», затолкнуть кляпы во рты независимых и отрубить руки, чтобы не трындели в фейсбуках, создавая неблагоприятный фон вокруг белорусского кино в соцсетях.

На «Лістападе» сделать жесткий отбор, допуская только доброе кино из родных отреставрированных павильонов. Запретить выезд и подачи на иностранные фестивали. В кинотеатрах показывать только белорусское правильное кино, запретить всяких ханеке...»

О том, как Беларусьфильм зарабатывает деньги

Министр культуры Юрий Бондарь: «Национальная киностудия «Беларусьфильм» обеспечила безубыточную деятельность, выпустила 36 работ, из них три — за внебюджетные средства».

Кинообозреватель Тарас Тарналицкий: «Хочется сразу задать вопрос :а как там с прокатом фильмов «Следы на воде», «Тум-Паби-Дум», альманаха «Мы»? В публичном пространстве у нас публиковали только количество зрителей, которые эти фильмы посмотрели.

А где же бокс-офис? Нет его. Государственные кинотеатры продукцию «Беларусьфильма» по инерции показывают, потому что сами на госбюджете существуют. Частные кинозалы под них сеансы не расписывают. И дело не в заговоре против белорусского кино. Просто бизнес не верит в коммерческий потенциал государственного кино, и его можно понять.

И что там с оплатой штрафа Егору Кончаловскому за сорванный контракт на съемку «Следов…»? 130 тыс. долларов – солидный навар по нашим меркам, на который можно было много чего полезного сделать. Неужели тоже за счет студии платили? Никто не говорит. Все молчат, как будто и не было скандала.

И вся эта песня про безубыточность навевает тоску и уныние. Помнится, как в 2016 году лихорадочно сокращали штат сотрудников нацстудии, была огромная задолженность по коммунальным услугам. А на следующей год вжух – и уже самоокупились. За чей счет банкет, если ремонт завершился к концу 2017 года. Вопросы без ответа».

О нездоровом фоне вокруг белорусского кино

Министр культуры Юрий Бондарь: «Первое, что вызывает резкое неприятие, — нездоровый информационный фон вокруг белорусского кино. Моду в отечественном кинематографе диктуют не продюсеры и кинокритики, а завсегдатаи социальных сетей».

Кинообозреватель Тарас Тарналицкий: «Я один вижу здесь такую едкую советскую риторику с поисками внутреннего врага? Вредители найдены – они сидят в сети и строчат гневные комментарии о том, что государственное кино – плохое, а Минкульт не умеет руководить в рамках своей юрисдикции! А должен рулады сочинять во славу всего вышеперечисленного.

Ей-богу, соцсети – это зеркало того болота, в котором мы уже двадцать четыре года булькаем, вместо того, чтобы начать тратить государственный бюджет на нормальное кино, которое не стыдно показать в кинотеатре. Ну и перекладывать вину с больной головы на здоровую – это так по-джентльменски».

О качестве кинопроектов

Министр культуры Юрий Бондарь: «Есть обоснованные претензии к актуальности и художественному качеству кинопроектов, представляемых на открытый республиканский конкурс».

Кинообозреватель Тарас Тарналицкий: «Как видно, люди с мозгами, талантами и идеями не спешат связываться с Минкультом и «Беларусьфильмом». И правильно делают».

О новых технологиях

Министр культуры Юрий Бондарь:«Кроме того, не предпринимаются меры по переходу белорусского анимационного кино на современные технологии».

Кинообозреватель Тарас Тарналицкий: «А в чем смысл менять рисованную анимацию на 3D? Заниматься анимацией все равно одни пенсионеры остались. Молодежь почти в полном составе в Питере работает».

Почему нет визитки «Беларусьфильма»

Министр культуры Юрий Бондарь:«Мало создается исторических фильмов, востребованных прокатом и телеканалами. А самое главное — нет национального проекта, который бы стал визитной карточкой нового «Беларусьфильма» и всего отечественного кино».

Кинообозреватель Тарас Тарналицкий: «Я так понимаю, что проекту про Грюнвальдскую битву дадут зеленый свет. Что же, в добрый путь, надеюсь, что инвесторы найдутся и проект будет копродукционный. А то за нашими киношниками глаз да глаз. Не уследишь, и получится свежий сиквел «Анастасии Слуцкой 2». Кушайте, что называется, не обляпайтесь».

О том, какие перемены ждут «Лістапад»

Министр культуры Юрий Бондарь: «В 2018 году потребуется радикально изменить подходы к формированию программ Минского международного кинофестиваля «Лістапад», и в первую очередь национального конкурса, организаторы которого в немалой степени поспособствовали смещению акцентов в представлениях о белорусском кино».

Кинообозреватель Тарас Тарналицкий: «Самая грустная новость этой тирады — похоже, что фестиваль «Лістапад» мы окончательно потеряли. Во всяком случае, в том виде, когда за него в начале десятилетия взялась арт-центр «АртКорпорейшен».

Тут же небывалый разгул демократии – государственное кино в основной конкурс не пускают, а в национальном и выиграть не дают. Надо бы ввести танки в Париж! Или хотя госрегулирование в процесс отбора и, что еще желательнее, судейства.

Не думаю, что дирекцию сгонят с насиженных мест. Такой солидный кусок работы наши чиновники просто не осилят выполнить. Но гайки закрутят так, что возможности для маневров просто не останется.

У независимых авторов пропадет необходимость участвовать в конкурсе. Если они не хотят, чтобы их фильмы служили массовкой для заранее определенных победителей из пула прогосударственного кино».