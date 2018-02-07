Российский посол – о регнумовцах: «От того, кто плохо пахнет, надо держаться на расстоянии»

Посол России в Беларуси Александр Суриков прокомментировал приговор авторам агентства Regnum.

Напомним, что доцент БГУИР Юрий Павловец, брестский охранник Дмитрий Алимкин и главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко были задержаны в декабре 2016 года за ряд публикации, в которых правоохранительные органы Беларуси усмотрели разжигание национальной розни. В результате они получили по пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года. Приговор был вынесен в начале февраля 2018-го.

Интересна реакция посла страны, чьи интересы пытались продвигать осуждённые.

– Мне лично приходится много общаться с разными людьми как послу, в том числе и с журналистами, – заявил Суриков на пресс-конференции (цитируется по Радыё Свабода). – И когда я вижу в своих собеседниках, включая журналистов, злобу и хамство, я сразу прекращаю с ними контакты. От того, кто плохо пахнет, надо держаться на расстоянии, и я придерживаюсь этого правила.