Кого Александр Глеб делегировал на «Мисс Беларусь»

В могилевском кастинге «Мисс Беларусь-2018» приняла участие дочь жены Александра Глеба – 18-летняя Анастасия Губаревич.

– Я даже не знала, что девочка из известной семьи. Первая эмоция – какие же скромные люди! Ни девочка виду не подала, ни близкие нигде не светились, никто не бравировал. Приятно изумляет, что есть такие семьи и такие дети, – прокомментировала эту новость «Комсомольской правде в Белоруссии» главный режиссер ОНТ Анжелина Микульская.

На кастинге Настя рассказала:

- Я выпускница детского ансамбля народного танца «Ровесник». Мой первый выход на сцену состоялся во Дворце Республики, когда мне было 7 лет. Мне очень нравится танцевать на сцене, и, когда я увидела новость про конкурс, то решила попробовать себя в новом качестве. Поэтому я здесь.

– А почему вы решили в Могилеве? – спросил член жюри, олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович.

– Мы с семьей запланировали отпуск, который выпал на даты кастинга в Минске. Поедем покорять горы…

Напомним, что Александр Глеб в 2016 году женился на Светлане Губаревич. Для обоих супругов это второй брак. У Светланы от первого имелась дочь Настя, а у Александра детей не было. Их общий ребенок, девочка Александра появился на свет чуть более года назад.

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