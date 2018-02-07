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Что Байнет, Рунет, Telegram сказали о полете частной ракеты, запущенной в США, на Марс

«Салiдарнасць» собрала самые яркие цитаты и фотожабы.

Сергей Чалый, белорусский экономист, Facebook:

— Маленькая деталь, на которую не обратили внимания. Запуск Теслы в космос (к Марсу она не летит, ошиблись с орбитой, кстати) состоялся за день до опубликования квартального отчета компании. Если в чем Маск и гений, так это в искусстве отвлечения внимания.

Илья Варламов, российский блогер:

— Для Маска и всего человечества это очень яркая ступень на пути к главной цели — колонизации Марса. Сейчас SpaceX верит, что сможет доставить на Марс человека к 2024 году.

Ладно, вы думаете, что Маск на самом деле что-то запускал? Пользователи Russia Today быстро разоблачили шарлатанов! Все же помнят, как америкосы сняли посадку на Луну в павильонах Голливуда, чтобы вызвать зависть у советского народа? Но не вышло, их быстро разоблачили, и даже явно подкупленные советские космонавты, которые пытались убедить всех в реальности лунной программы США, не смогли разрушить аргументы скептиков.

Читайте всю правду про жулика Маска!

Даже те, кто не верит в лунный заговор и шарлатанство Маска, нашли к чему прицепиться:

Неужели американцы думали, что им кто-то поверит? Шах и мат! Пойду посмотрю сюжеты РЕН-ТВ про рептилоидов-масонов и мировой заговор!

Telegram-канал «Кстати!»:

— Не хочется лишний раз бить и без того лежачего Рогозина, но пока мы торгуемся с МОК за участие в Олимпиаде частная компания Илона Маска SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, а заодно отправила вишневый Tesla Roadster в космос под похоронный марш Роскосмосу —песню Дэвида Боуи Space Oddity.

Тем временем в России…

Telegram-канал «Не врать и не воровать»:

Ночные кошмары Рогозина

Telegram-канал «Дабл Ять»:

Очередное совпадение в ленте

Аноним:

Кузнецов: «На Марс белорусов особо не берут, так что уменьшаться будем сами, своими силами»

 
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