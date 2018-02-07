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07.02.2018
Наша Ніва
Минчанину, отбивавшему участников «Марша нетунеядцев» у агентов в штатском, грозит шесть лет тюрьмы

Несколько месяцев он содержится под стражей.  Его будут судить 15 февраля за «насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел».

В начале октября 31-летний житель Минска Святослав Баранович исчез. Родственники нашли его только через несколько дней. Святослав оказался в СИЗО на Володарке.

Выяснилось, что Святослава задержали 2 октября за то, что он отбивал демонстрантов у агентов в штатском во время «Марша нетунеядцев» 15 марта.

Баранович ожидает суда. Первоначально против него возбудили дело за «хулиганство», а позже переквалифицировали обвинение на более серьезную статью — «насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел». Сейчас Барановичу грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Святослав Баранович родился в 1986 году в деревне Ковали Вилейского района Минской области.

Семья большая: Святослав — младший, шестой ребенок в семье. Отец и мать работали в колхозе, он трактористом, она — дояркой.

Теперь в Ковалях осталась только мать. Ее муж умер, умерли и двое сыновей. Остальные разъехались. Старший сын работает трактористом в местном хозяйстве, но живет в соседней деревне. Две дочери живут в Молодечно и Минске. Святослав также перебрался в столицу. В Ковалях он бывает редко.

 — Я и не знаю, что там с ним. Жив ли? Дождусь ли я его? — говорит мать.

После школы Баранович окончил ПТУ в Пуховичском районе, где получил специальность сантехника. Переехал в Минск. Здесь он работал строителем. А в последнее время пытался заняться бизнесом. Правда, сейчас это дело заморозилось, ведь Святослав за решеткой.

Известно, что Баранович занимался боксом. А в день, когда он вступился за демонстрантов, на нем была красная спортивная куртка с надписью «белорусский бокс».

Та самая драка с милицией в марте 2017 года.

Барановича не первый раз привлекают к ответственности за общественную активность. Его судили за участие в Площади-2010. Парня задержали одним из последних, 15 июня 2011 года.

А 12 октября 2011 года судья Московского района Минска Елена Рудницкая наказала Святослава тремя годами «домашней химии». Судья объяснила это наличием смягчающих обстоятельств — молодого возраста (ему было всего 25 лет) и наличия у него места работы.

Кстати, в 2011 году правозащитники признавали Барановича политзаключенным. В этом году, скорее всего, этого не будет, потому что его будут судить за насильственные действия — разве только впоследствии обратят внимание на непропорционально суровое наказание (если оно будет таким).

Святослав Баранович уже несколько месяцев находится под стражей. Месяц его держали в Новинках — он был там на экспертизе, рассказывала Радыё Свабода сестра Наталья.

— В каком он состоянии, мне точно неизвестно, так как за это время свиданий не разрешали. Адвокат говорит, что не жалуется, — рассказывала Наталья.

По ее словам, Святослав признал вину — на видео ясно видно, как он бьет людей в штатском.

— Теперь ему грозит реальный срок, но мы все надеемся на лучшее, — говорит сестра.

Суд над Святославом Барановичем начнется 15 февраля. Процесс состоится в суде Московского района Минска.

Решать судьбу Барановича будет судья Светлана Бондаренко. Одно из наиболее известных дел последнего времени, которые рассматривала Бондаренко — суд над Владимиром Кондрусем, еще одним участником Площади-2010. Тогда она наказала Кондруся «домашней химией», приговор оказался мягче, чем просил прокурор.

 
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