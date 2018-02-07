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Экономика
07.02.2018
Илья Горин
Суриков рассказал, кто может заменить «свадьбу» МАЗа и КамАЗа

Ранее Лукашенко давал оценку потенциальному альянсу, который так и не сложился: «хромающий» и «ни шатко, ни валко».

— Работа над интеграционными проектами продолжается неспешно, и надо бы ускориться, — признал посол России в Беларуси Александр Суриков, сообщает в среду TUT.BY.

Дипломат отметил, что в проекте МАЗ-КамАЗ «не все получилось» и сейчас идет проработка проектов сотрудничества белорусского МАЗа с российскими ГАЗ и «Ярославским моторным заводом», а также МАЗа и Ликинского автобусного завода.

По его словам, есть и проекты с «Гродно Азотом», проекты в военпроме, отмечена важность сотрудничества МТЗ с российскими производителями:

— Нужно осваивать производство конкурентоспособной продукции для рынков третьих стран. Хотя мы тут не блистаем, хоть подвижки есть.

Напомним, осенью 2016-го банкир Сергей Румас признался, что работа по объединению МАЗа и КамАЗа «не находится в активной фазе и практически свернута».

А через полгода вот что Александр Лукашенко сказал о конкуренции двух гигантов:

— Давайте конкурировать искренне, честно. Если мы производим комбайны в Гомеле и «Ростсельмаш» производит, надо понимать, что мы должны как партнеры договориться. Это наш общий рынок. Давить друг друга не надо.

Если «Ростсельмаш» не видит возможности договориться, что нам остается делать… Конкурировать не только на наших рынках, но и за их пределами. К чему это приведет… Возьмите МАЗ и КамАЗ. Один хромает в Беларуси, и второй работает ни шатко, ни валко. Вот к чему привела эта конкуренция. Я уже не говорю о зарубежье.

 
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