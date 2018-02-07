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В мире
07.02.2018
Украинские власти предлагают заменить военные приветствия на «Слава Украине» и «Героям слава»

Они могут сменить приветствия советского образца.

Соответствующий законопроект № 7549 от 5 февраля зарегистрирован в Верховной Раде. Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Радыё Свабода.

Документом предлагается внести изменения в статью 84 армейского устава внутренней службы Вооруженных сил, заменив советские приветствия «Здрастуйте, товариші», «Бажаємо (бажаю) здоров’я» на «Слава Украине» и «Героям слава».

«На приветствие начальника или старшего по воинскому званию «Слава Украине» все военнослужащие, находящиеся в строю или вне его, отвечают: «Героям слава», — говорится в проекте закона.

Аналогичными фразами предлагают и расставаться — вместо нынешней уставной формы прощания  «До побачення, товариші», «До побачення».

Обращение «товарищ» в законопроекте предлагается заменить на «пан» — соответственно, вместо (по-украински) «товаришу» предлагают говорить «пане».

 
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