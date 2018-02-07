Названы имена бизнесменов, желающих вернуться в Россию. Фотофакт

«Там нет ярких имен». Но кто эти люди?

Бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с иностранной прессой в Москве огласил имена российских бизнесменов, бежавших от уголовного преследования за границу, но желающих вернуться на родину.

При этом он прямо сказал, что в этом списке нет ярких имен.

- Будете разочарованы: там нет ярких имён, это те, кто считают себя невиноватыми, кто хочет вернуться, за кого готовы поручиться, - пояснил он, сообщает ВВС.

В списке, переданном, по словам омбудсмена, президенту России Владимиру Путину, значатся предприниматели из Петербурга, с Урала, из Сибири и с Дальнего Востока. В Кремле подтвердили получение списка.

При этом в полной версии списка 17 бизнесменов, в то время как Титов назвал журналистам имена только 16 из них. Собеседник в Партии Роста, которую возглавляет бизнес-омбудсмен, пояснил Би-би-си, что еще один предприниматель пожелал остаться неизвестным.