В «МакМафии» появился актер, чья карьера началась с «Беларусьфильма»

Новый сериал BBC, главным героем в котором является «русская мафия», с каждой серией становится все более динамичным и как будто списанным со свежих новостных лент.

Бизнес россиян на Западе, попадающий под санкции; российские опальные бизнесмены, которые якобы хотят вернуться из Англии на родину…

Все эти темы, совпадающие с последними реальными событиями, можно увидеть в англо-американском сериале «МакМафия», описывающем деятельность «серьезно организованной преступности». А именно, связи и противостояние мафий русской, мексиканской, пакистанской, балканской, израильской. А также роли ФСБ во всем этом.

Съемки сериала проходили в Лондоне, Хорватии, Катаре, Мумбаи, Каире, Белграде, Белизе, Стамбуле, Тель-Авиве, Москве. Бюджет каждой серии составил несколько миллионов фунтов.

Сын и отец в исполнении Джеймса Нортона и Алексея Серебрякова

В проекте задействованы актеры из разных стран. В том числе Мария Шукшина и Алексей Серебряков. Последний, напомним, в начале 2012 года эмигрировал вместе с семьей в Канаду, причиной отъезда, по словам народного артиста РФ, стала сложившаяся в России неблагоприятная социальная обстановка, связанная с ростом агрессии и нетерпимости, несоблюдение властями элементарных гражданских прав населения.

Джеймс Нортон и Александр Дьяченко

Отметим, что в 7 серии первого сезона злободневного сериала появился еще один российский актер, который, кстати, давно перебрался в США – Александр Дьяченко.

В его фильмографии указано, что в 1990 году он снялся в своей первой картине «Защитник» на киностудии «Беларусьфильм».

Серебряков: «Сбиты все ориентиры: вранье считается патриотической мольбой»