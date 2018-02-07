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Общество
07.02.2018
Алена Антонова
Налоговики рассказали, как наказали белорусов, которые тратят больше, чем зарабатывают

Более трех тысяч человек в прошлом году не смогли подтвердить источники своих доходов, потраченных на приобретение имущества и на иные цели. Им придется заплатить налог.

Об этом сообщил начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц МНС Андрей Ковалевский во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА по декларированию доходов.

Впечатляет сумма налога, который предъявили к уплате этим гражданам: 4,8 млн рублей (с учетом деноминации).

— Если установлено, что расходы гражданина превышают его доходы, и представленные им пояснения не позволяют установить источник доходов, за счет которых понесены расходы, то доходы такого лица, исчисленные налоговым органом исходя из сумм превышения расходов над доходами, подлежат налогообложению подоходным налогом, — пояснил Ковалевский.

«Чиновников, у которых дворцы в Дроздах проверили?»

В Байнете на эту новость отреагировали с возмущением. Один из пользователей форума talks.by предложил государству вернуть деньги его дедушки и бабушки в размере 35 тысяч советских рублей.

«Чиновников, у которых дворцы в Дроздах проверили?» — задает резонный вопрос другой форумчанин.

«И что, всех, кто купил 10 квартир в уксе на липовые доверенности, уже оштрафовали, серьезно?» — удивляются люди.

«Дом в Дроздах продали за 10 миллионов рублей (один дом), а там все не посредствам живут. Если по средствам — пусть публично отчитаются перед народом!» — говорится в одном из комментариев на дискуссионной площадке.

 
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