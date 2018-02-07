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Общество
07.02.2018
Ольга Слуцкая
Новые главы БТ, СБ и СТВ: кто бывает в Париже, слушает Лопес и дружит с лидером «Говори правду»

«Салідарнасць» изучила аккаунты в соцсетях новых руководителей государственных медиа.

Новый глава БТ дружит с Татьяной Короткевич и любит J:Mors

Новый глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт присутствует в Фейсбуке. Его профиль максимально закрыт от тех, кто не является его друзьями. Ни одной личной фотографии, кроме фото профиля. Возможно, такая закрытость связана с тем, что Иван Эйсмонт – муж пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.

В аккаунте руководителя БТ вы не увидите фотографий с женой и другими членами семьи.

Список друзей (и соответственно, их количество) скрыт. Увидеть можно только общих друзей.

Таким образом, выяснилось, что в списке друзей Ивана Эйсмонта – лидер кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич, блогер Виктор Малишевский, синоптик Дмитрий Рябов, певица Лариса Грибалева, продюсер Макс Алейников.

У нового руководителя БТ 443 подписчика, среди которых Андрей Дмитриев, Павел Белавус, Дворец культуры МАЗ.

Ни прежнее, ни новое место работы на страничке Эйсмонта не указаны.

Известны его музыкальные предпочтения. Ему нравятся J:Mors, Дженнифер Лопес, Адель, Земфира и Элтон Джон.

Иван Эйсмонт – полузащитник ФК Звезд белорусской эстрады «Арт-Старс». В этом сообществе его поздравили с назначением.

Перечень групп, в которых состоит новый глава БТ, также вызывает интерес. Назовем некоторые: «Линия Сталина», концерн «Беллегпром», аўтамабільная майстэрня «Паспаліта», минская милиция, Кинопробы (программа телеканала Беларусь 2), ConcertHall.by (лучшие спектакли и концерты в Минске).

Правило жизни руководителя СТВ: оставаться человеком в любых ситуациях

На странице в Фейсбуке нового гендиректора телеканала СТВ Игоря Луцкого по данным на утро 7 февраля была указана прежняя должность — первый замминистра в Министерстве информации. Интересно, что на фото обложки босса СТВ — МАЗ.

Фото профиля Игоря Луцкого в Facebook

Указано место учебы — факультет радиофизики и электроники БГУ. На странице мало фотографий и записей.

У главы СТВ 229 друзей, среди которых руководители и сотрудники провластных и независимых СМИ: редактор АиФ Игорь Соколов, основатель TUT.BY Юрий Зиссер, редактор TUT.BY Марина Золотова, директор дирекции интернет-вещания СТВ Дмитрий Партон, известный фотограф Сергей Плыткевич.

В Париже. Фото размещено в августе прошлого года

Игорь Луцкий – отец взрослой дочери Анастасии. Выпускница БГЭУ (специальность «финансы и кредит») работает в ОАО СтатусБанк.

Дочка Игоря Луцкого с мужем

Совместных фотографий с семьей Игорь Луцкий не публикует.

У топ-менеджера СТВ есть аккаунт в Одноклассниках. И в этой соцсети Луцкий не проявляет активности: не обновляет статусы, не постит ссылки.

Из последних записей друзей, которая получил лайк от Игоря Луцкого: «Единственное правило в жизни, по которому нужно жить – оставаться человеком в любых ситуациях».

«Темная лошадка» Дмитрий Жук

Единственным из трех назначенных Лукашенко топ-менеджеров, чей профиль мы не смогли найти, оказался бывший гендиректор БЕЛТА Дмитрий Жук, сменивший Павла Якубовича на должности главного редактора газеты «Беларусь сегодня». Нового шефа СБ нет ни в Фейсбуке, ни в Одноклассниках, ни в ВКонтакте. Не исключаем, что у Дмитрия Жука есть аккаунт в соцсетях, но, возможно, он зарегистрирован под другим именем.

Кстати, несколько лет назад Дмитрий Жук высказывался о соцсетях как об инструменте.

— Можно через социальные сети создать арабскую весну, которая плавно перетекла уже в арабскую осень, — сказал он в интервью РИА Новости. — Это технологии, это как топор, которым можно вырубить памятник зодчества без одного гвоздя, который войдет во всемирное наследие, как Кижи, а можно и старуху убить. Все зависит от того, как будете пользоваться.

 
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