Золотовалютные резервы Беларуси упали из-за пика внешних платежей

В январе почти на 840 млн долларов.

Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2018 года, по предварительным данным, составили 6,477 млрд долларов (в эквиваленте), снизившись за январь на 837,9 млн долларов (на 11,5%), сообщила пресс-служба Нацбанка.

Снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 1,4 млрд долларов, из которых 835,8 млн долларов составили обязательства по евробондам, отмечает TUT.BY.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.