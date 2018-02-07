Частная ракета, запущенная в США, уже пересекла орбиту Марса

Сейчас она движется к «поясу астероидов», сообщает основатель компании SpaceX Илон Маск.

Он доволен тем, как прошёл старт, хотя из трёх ускорителей первой ступени успешно вернуть за Землю удалось только два.

На борту ракеты по желанию создателя находится его личный электромобиль ярко-красного цвета. За рулем сидит манекен, который «слушает» музыку. Из кабины, откуда открывался вид на Землю, велась прямая телетрансляция. Её смотрели в интернете миллионы зрителей.

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