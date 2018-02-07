Кузнецов: «На Марс белорусов особо не берут, так что уменьшаться будем сами, своими силами»

Колумнист и основатель сайта «Сильные новости» — о свежайших новостях в Беларуси и мире.

— Прочтение утренних новостей, — пишет Петр Кузнецов у себя в Facebook. — Маск запустил ракету со своей машинкой в космос... Подсчитал: запланированную орбиту в 400 млн км с той скоростью, с которой она прошла, она пробежит за 420 дней. А Марс, по инфографике судя, раза в три ближе.

Старт миссии по колонизации Марса назначен на 2031. Хотели в 2022, да не дали им вовремя бабла — «из-за недостатка финансирования пришлось отложить».

Сидишь, думаешь: еще при нашей жизни американцы начнут колонизацию Марса — то, о чем при нашей же жизни в детстве мы смотрели фантастические фильмы. Американские, к слову.

Американцы молодцы, только что ж вы, американцы, бабла-то зажали — раньше надо было, не терпится же, а то не все доживут. Я так днями задумался, уже пять человек моего возраста или младше, которых я хорошо знал, которые были уверены, что еще поживут при других порядках, уже ни при каких порядках никогда не поживут...

А у нас зато разрабатывают новый закон о СМИ, в котором основное внимание будет соцсетям. Это будет эпохальное событие по укреплению нашего суверенитета, государственности, стабильности, имеющее решающее значение в процессе создания основы и фундамента счастья будущих поколений белорусов.

Которых, по прогнозам ООН, к моменту начала колонизации Марса существенно уменьшится, но это так, к слову, лирика. На Марс белорусов тоже особо не берут, так что уменьшаться будем сами, своими силами, без всякой межпланетной миграции.

Еще в 2011, когда я был в США, четко чувствовалась разница даже не цивилизаций, а просто миров — там реально будто другой мир.

Потусишь день в Сан-Франциско, проведешь шесть встреч с разными людьми из Силиконовой долины, посетишь офис Гугла... А вечером читаешь новости из Беларуси.

Лукашенко издал указ о создании сил территориальной самообороны и назначении глав облисполкомов генерал-губернаторами. Это ж не шутка, это ж реально был указ такой, как раз тогда, мне и врезалось в память.

И думаешь: хоспаде... генерал-губернаторы... отсель грозить мы будем миру...