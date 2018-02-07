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07.02.2018
Виктория Капская, kurjer.info
Убийство двухлетней девочки в Слуцке. Что сейчас происходит с её братьями и сестрами

Родной отец убитой в Слуцке двухлетней девочки планирует ехать в Россию, чтобы заработать деньги на ремонт дома. Педагоги отмечают, что старший ребёнок ходил в школу опрятным и подготовленным. Старшие дети находятся в слуцком приюте, а младшие — в Минской областной детской клинической больнице.

Врачи: дети чувствуют себя хорошо

Алексея и Ирину направили в Минск, чтобы всесторонне обследовать и выявить патологии. Поступили они в столичную больницу в стабильном состоянии, серьёзных и угрожающих жизни травм не было.

Как рассказал Сергей Мустайкин, заместитель главного врача по хирургии Минской областной детской клинической больницы, дети чувствуют себя хорошо.

«На данный момент у детей каких-то проблем по здоровью в глобальном плане нет. Они полностью обследованы: сделаны компьютерная томография, УЗИ. Заболеваний и состояний, опасных для жизни, не выявлено. Думаю, в скором времени дети будут выписаны», — рассказывает Сергей Мустайкин.

По словам медика, с детьми также работали психологи. Врачи в их работу не вмешиваются.

Отец: собирается в Россию, чтобы заработать на ремонт дома

Дмитрий Комар, родной отец четырёх младших детей в семье, навещал старших мальчика и девочку в социально-педагогическом центре. На тему произошедшего он с ними пока не разговаривал.

Мужчина уверен, что детей ему не отдадут, так как у него нет собственного жилья. Он попытается помочь тёще с тестем оформить опеку над внуками.

Также он собирается снова поехать на заработки в Россию, чтобы заработать денег на ремонт дома.

Девочку похоронили в среду, 31 января.

Скриншот с видео

«На похороны Марины пришли родные и соседи. Да, они высказывали слова соболезнования, но что от этого изменится. Ребёнка уже не вернуть. С родителями бывшей супруги созваниваемся, вроде держатся», — сказал Дмитрий.

Педагоги: старший ребёнок ходил в школу опрятным и подготовленным

Представители сферы образования сообщили «Кур'еру», что во время переезда мамы с сожителем на съёмную квартиру двое старших детей жили у бабушки, побоев у них не было.

Максим, старший ребёнок, ходил в школу каждый день опрятным и подготовленным. Его дедушка привёл в школу даже на следующий день после убийства 2-летней Марины.

«Учителя, медики посещали эту семью. Но она не находилась в социально опасном положении. До переезда вся семья (мама с детьми и сожитель — Прим.ред.) жили у бабушки с дедушкой, но не богато. Никто в семье не злоупотреблял алкоголем. Даже в тот день (в день убийства — Прим.ред.) они были трезвыми», — сообщают педагоги.

Двое старших детей Максим и Эльвира сейчас находятся в Слуцком государственном социально-педагогическом центре. Планируется, что с завтрашнего дня Максим пойдёт в новую школу — СШ № 4. Сюда ходят все воспитанники, живущие в приюте. До этого Максим учился в СШ № 11.

Максим и Эльвира пробудут в приюте около месяца, а потом им, возможно, подыщут временную семью.

Отдел образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома пока не даёт официального комментария, так как идёт следствие.

Отец убитой девочки: «Бывшая жена относилась к детям, как к животным»

 
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