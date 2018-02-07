Звезда «Маски» удалил аккаунт в Facebook из-за России: «Я сливаю свои акции»

Американский актер Джим Керри решил удалить свою страницу из-за «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году.

Об этом он сам сообщил на своей странице в другой соцсети – Twitter: «Я сливаю свои акции Facebook и удаляю свой аккаунт, потому что Facebook получил прибыль от российского вмешательства в наши выборы, и они (руководство соцсети) до сих пор недостаточно делают для того, чтобы это остановить».

Голливудская звезда также призвал других инвесторов, которые заботятся о будущем США, «сделать то же самое». Сколько именно акций Facebook ему принадлежит и какова их общая стоимость, актер не уточнил, отмечает NEWSru.com.

Сообщение Керри сопроводил картинкой с изображением основателя Facebook Марка Цукерберга, надписью «Fakebook» и хэштэгом unfriendfacebook («расфрендить Facebook»).

Аналогичный текст был также опубликован на странице Керри в Facebook. Уже во вторник вечером страница, у которой на тот момент было более 5,1 млн подписчиков, стала недоступна, отмечает Business Insider. В самом Facebook демарша Керри пока не комментировали.