Дуда подписал закон о наказании за обвинения в холокосте: «Имеем право быть чувствительными»

Также президент выразил уверенность в необходимости защиты «доброго имени Польши».

Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta/Reuters

Президент Польши подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за обвинения народа страны в причастности к холокосту,

— Мы также имеем право быть чувствительными, мы также имеем право на историческую правду, и мы также имеем право судить по-настоящему, согласно фактам, — сказал Анджей Дуда, сообщает PAP.