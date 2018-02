Станцию метро «Площадь Ленина» будут объявлять на английском по-другому

Сейчас объявление на английском звучит так: «Plošča Lienina station. Exit to the railway station and Independence square».

Минчанин Максим Ляшко попросил руководство метрополитена заменить в объявлении на английском языке Independence square на «плошчу Незалежнасці», потому что топонимы не переводятся, а транслитерируются.

В своем твиттере @liashkom Максим Ляшко опубликовал официальный ответ Минского метрополитена за подписью заместителя директора Андрея Михайловского.

Чтобы узнать, как правильно озвучить остановку, Минский метрополитен сделал запрос в Республиканскую топонимическую комиссию при НАН. В комиссии ответили, что топонимы не переводятся, а для транслитерации используется официальный стандарт — Инструкция по транслитерации белорусских географических названий буквами латинского алфавита.

— Перадача геаграфічных назваў Рэспублікі Беларусь на лацінку ажыццяўляецца з іх правільнага напісання на беларускай мове.

Ссылаясь на ответ комиссии и инструкцию, руководство метрополитена пообещало, что специалисты иняза переозвучат остановку «Площадь Ленина» на английском языке. Объявление заменят в плановом порядке.

Выходит, оно должно стать таким: «Plošča Lienina station. Exit to the railway station and Plošča Niezaliežnasči».