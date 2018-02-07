Молодая семья: «Времена нынче в нашем регионе не внушают оптимизма»

«Наша относительно молодая семья состоит из меня и жены. Вместе мы живем пять лет. Быт нас не поглотил, и мы по-прежнему счастливы. Считаю это важным достижением», — написал Влад, автор очередной истории на конкурс «Мой бюджет».

Мы с женой работаем вдвоем. Я в крупной компании, жена — менеджер по оптовым продажам и студентка истфака БГУ (заочно на бюджетном). Как водится, указание конкретных зарплат под запретом NDA, поэтому скажу, что у меня выходит на данный момент чуть выше среднего в отрасли, у жены около заветных «попиццот». Учеба требует много времени, что вступает в конфликт с работой. Благо осталось недолго.

5 лет назад наша семья началась с того, что мы «без шуму и гаму» решили переехать в Минск. У меня почти заканчивалось распределение, у жены после колледжа должно было вот-вот начаться. Моральных сил работать в госсекторе почти не осталось после без малого двух лет. Все разговоры в кризисном 2011 году были только про то, кому повезло уволиться и поехать работать по профилю в Россию на достойную зарплату. Не надо объяснять, что дальше стонов и охов от тяжелой доли дело не продвигалось — атмосфера была очень тяжелая. Кто хотел, уехал.

Я же боялся погрязнуть в этом нытье, упадничестве, профукать лучшие годы. Поэтому, как самый молодой, стремился ездить во все доступные командировки от предприятия, чтобы совмещать их с собеседованиями на будущую работу или хотя бы вырваться на пару дней из этой безнадеги. Конкурентов у меня не было, потому что командировки несли в себе много неудобств и небольшой влет по деньгам. Мужикам с семьями это было не интересно, ну, а мне в самый раз.

За пару месяцев до конца распределения я получил «оффер» в Минске, упросил перераспределить меня (это было непросто) и, чтобы избавить свою любимую девушку от распределения, женился на ней. Празднеств не устраивали, кредитов не набирали, просто оформили документы, и дело сделано. Отметили с друзьями в модном молодежном баре, в который смогли пробиться в людный субботний вечер. Смеялись над собой, много шутили и веселились — ни забот, ни хлопот. Так и живем шестой год вместе.

«Свой путь начинали с накоплений в 500 долларов»

Семьи наших родителей далеко не богатые. Свой путь мы начинали с собственных скромных накоплений в $ 500 или около того. Хорошо помню, что были деньги на 1,5 месяца аренды квартиры. Правда, сердобольная бабушка, узнав новости, подарила молодой семье телевизор (до сих пор смотрим на нем фильмы вечерами). Ради экономии в долгосрочной перспективе скудные накопления на аренде пришлось потратить на бытовую технику в виде холодильника и стиральной машинки. В какой-то степени это была авантюра.

Как понятно из рассказа, вопрос поиска работы после переезда не стоял для меня. Зарплаты в $ 500 (в три раза больше того, что было по распределению) со старта хватало на все наши потребности во временном крове над головой и пропитании. Жена нашла первую работу довольно быстро, и, по сути, ее деньги тратились на развлечения, приятные мелочи и, если чего оставалось, на сбережения. Мы с самого начала стараемся придерживаемся золотого правила оставлять 10% на всякий случай. Не скажу, что следуем ему каждый месяц в ущерб развлечениям, но с большего так и получается.

Учет своих расходов мы ведем с самого начала, но часть данных утеряна до февраля 2014 года. Если посмотреть на график доходов и сбережений, то видно, что нам проще откладывать чуть большую сумму раз в несколько месяцев, чем потихоньку каждый месяц 10%.

«Автомобиль покупали в кредит в надежде, что он обесценится»

Это происходит естественно и органично в нашей жизни. Не помню, чтобы я на что-то специально долго копил или откладывал. Крупные траты, как покупка автомобиля, делались в кредит в надежде, что он обесценится в белорусских рублях. В случае с первым авто так и получилось: переплата составила 8% при ужасных ставках в банке под 44% годовых. Со вторым кредитом не очень повезло, доллар рос не так стремительно, и переплатить пришлось 18% — мало приятного. Но зато мы много путешествовали на комфортном автомобиле, вместо того чтобы бесконечно чинить предыдущую развалину. Затем доходы выросли, и надобность в кредитах как таковая отпала.

К слову, накопления мы так же с легкостью тратим на приятные и часто недешевые забавы. Чтобы купить, например, мотоцикл (или второй для жены), долго сокрушаться не приходилось. Молодость она такая. И как в том анекдоте: «Если у тебя в детстве не было велосипеда, а сейчас есть „Бентли“, то у тебя в детстве все равно велосипеда не было». Копим впечатления и эмоции, путешествуем, учимся — инвестируем в себя, как говорится. Я твердо уверен, что при острой необходимости в кризисные времена конвертировать эти навыки и знания в живые деньги, например, в другой стране будет проще, чем в условную хрущевку, когда вокруг все рушится и летит в тартарары. А времена нынче в нашем регионе не внушают оптимизма.

Кроме того, знаю немало примеров из своего окружения, когда небедные в общем-то люди на почве тотальной экономии разрушали свои отношения, семьи и похоже собственную жизнь тоже. Все хорошо в меру. Нам кажется, что 10% от доходов — это золотая середина.

«Снимать жилье считаем более выгодным, но мечтаем о своем доме»

В общем-то в жизни нам всего хватает, мы не в чем себе не отказываем, разве что кроме собственного угла. Но с этим вопросом не все так просто. Снимать жилье в текущих экономических условиях банально выгоднее, чем тратить крупную сумму на недвижимость — дивиденды больше арендной платы. А если денег на жилье в кармане нет, как у нас, то кредит делает эту затею еще более опрометчивой и бессмысленной с финансовой точки зрения. Если условия поменяются: депозиты станут менее доходны, кредиты подешевеют, а аренда, напротив, подорожает, то придется строить дом.

Дом — наша с женой мечта. Правда, скорее, ближе к старости. Судя по состоянию экономики, так оно и будет независимо от наших желаний.

Посмотрев траты в предыдущем месяце, получается следующая картина:

Путешествия 953

Обслуживание авто и мотоциклов 842

Продукты 680

Аренда квартиры 535

Развлечения 522

Сбережения 500

Выпивка 218

Бензин 215

Одежда 156

Подарки 150

UBER 101

Учеба 100

Косметика и бытовая химия 97

Квартплата 94

Телефоны и интернет 81

Аренда гаража 80

Кафе на работе 50

Лекарства 13

Основные траты пришлись на путешествия, но это нетипично и так вышло конкретно в этом месяце. Обычно мы стараемся выбраться куда-нибудь в выходные: к родственникам или в тот же Вильнюс. За последнее время посетили много мест в Беларуси. Предпочитаем путешествовать на машине. Если же надо лететь куда-то далеко, к солнцу и морю, то берем на месте авто напрокат. Хочется все объехать, посмотреть, и не всегда по туристическим местам, не зависеть от организованных групп.

Традиционно много денег уходит на содержание «железных коней». Это мое хобби, можно считать. После работы за компьютером иногда хочется размять руки, сменить фокус. Иначе работа поглощает всецело, и ходишь, как зомби, спустя пару недель — это вредно и для работы в конечном итоге тоже. Ничем сверхъестественным, типа тюнинга, я не занимаюсь. Но стараюсь содержать технику в исправном состоянии, словно она только вышла с завода. Приятно сесть в любой момент и без подготовки уехать на несколько тысяч километров. Современная техника мощная, сложная, много электроники для комфорта, поэтому траты соответствующие.

«Лобстеров на ужин не едим»

В пропитании себе ни в чем не отказываем. Любим мясо, морскую рыбу — цены на эти продукты немаленькие. Рацион, может быть, не самый сбалансированный и полезный, но в общем-то еда обычная, домашняя — лобстеров на ужин не едим. Иногда, когда жене лень готовить, заказываем готовую еду. Редко ходим специально в кафе или рестораны, чтобы просто поесть. Чаще хочется дома немного выпить, посмотреть кино, вкусно покушать.

С арендой квартиры все просто. Мы снимаем обычную квартиру не в центре — так ближе до работы. Снимать планируем еще долго, я об этом писал выше.

Развлечения самые разные: квест-румы, мозгобойня, аквапарки, бассейн (трудно назвать спортом то, как мы там проводим время), вечеринки и все в таком духе. Я в студенчестве профессионально работал в ночных клубах. Довелось выступать, наверное, во всех значимых клубах столицы, объездил много городов в стране с гастролями. Гудели как положено. Сейчас мне это уже не очень интересно. Тусовка распалась, многие из тех, кто продолжил этим профессионально заниматься, уехали и страны. Вся движуха незаметно перешла из клубов в бары. А это уже немного не то. В общем разлечься сегодня вариантов много, сил и времени на это все меньше.

Сбережения — 10%. Все просто. Иногда удается оставить больше, иногда меньше. Дисциплина тут не помешает, но уж как получается.

Выпивка — отдельная строка в наших тратах. Не подумайте, что мы алкоголики, но выпить пивка или намешать коктейль после рабочего дня дорого стоит. Зато нет желания устраивать «алкозабеги» в выходных. Все хорошо в меру. Может быть, пиво и лишнее в повседневной жизни, но уж очень я его люблю, а особенно закуску для него. При возможности затариваемся алкоголем в Duty Free — экономия существенная.

На бензин уходит не так много денег. Моя машина оборудована ГБО. Экономия не меньше 30% по сравнению с бензином. Да и манера езды обычно спокойная.

В отношении одежды я абсолютно непритязателен, жена, как для девушки, тоже не транжира. Тут обычно крупных трат у нас нет, покупаем необходимое.

Время от времени дарим друг другу подарочки. Несмотря на всю кажущуюся взрослость, какая-нибудь глупость ради проявления внимания значительно поднимает настроение. Просто приятно и дарить, и получать что-то неожиданное среди обычных будней без повода.

Немного денег стабильно уходит на учебу. Тут нечего объяснять. Мир слишком быстро трансформируется, надо держать мозг в тонусе. Как мышцы тела становятся дряблыми без упражнений, так и мозг не дурак поленится при первой возможности. Это естественное стремление каждого человека — расслабиться и ничего не делать. К тому же никогда не угадаешь, какие навыки тебе в будущем понадобятся, а расширять свой кругозор полезно и интересно.

Остальные траты несущественные и повторяются из месяца в месяц: квартплата, интернет, косметика, бытовая химия, и т.п.

«К счастливой жизни никто не потянет, все зависит только от нас»

Понятное дело, что с нашими заработками не составляет труда жить и радоваться жизни. Однако я хотел бы донести мысль, что так было не всегда. Никто нам ничего на блюдечке не преподнес и в наследство не оставил. С раннего детства я много учился. Конечно, мне хотелось заниматься ерундой, как и всем. Я находил на это время иногда, мое детство не стало от этого безрадостным. Просто круг общения сформировался соответствующе. Большинство товарищей успешны в самых разных областях.

Ради светлого будущего мои родители в голодные 90-е тратили много сил и времени на мое образование. Образование оказалось спасительным кругом в моем случае. Не надо ничего красть, убивать или идти на сделку с собственной совестью ради пропитания. У несчастных, неустроенных людей каждая история печальна и по-своему уникальна. Зато у счастливых людей все как под копирку. Не всегда достаточно быть просто крутым и со всех сторон положительным. Очень важно найти себе интересное занятие, где ты можешь быть лучше всех.

Как показывает история, это гарантированно обеспечит безбедную жизнь. И что более важно, любимое дело не даст превратить жизнь в безликое прозябание. К хорошему автомеханику не записаться из-за очередей. Контакты надежных строителей передают из уст в уста, как драгоценность. Надо понимать, что никто нам ничего не должен, не будет за нас хлопотать и тянуть за уши к счастливой жизни. Все зависит только от нас.

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