Мнение. Новым руководителям крупных госСМИ придется поломать голову над тем, как освежить образ президента

Омоложение кадров, приближение выборов, противостояние с «русским миром» — как изменится политика крупнейших государственных СМИ после смены руководителей, которые долгие годы их олицетворяли?

– Я не думаю, что прежние руководители крупнейших госСМИ проштрафились, – говорит политический обозреватель Александр Класковский. – Бросается в глаза, что новые начальники заметно моложе.

Медиаэксперт Павлюк Быковский также видит в решении главы государства прежде всего омоложение кадров. Значительная часть информации сегодня потребляется в интернете и соцсетях, а не с помощью традиционных медиа, поэтому нужно понимание, как работать в новой ситуации, говорит эксперт.

И приводит пример отстающих позиций госСМИ в интернете. Если открыть Youtube, то можно обнаружить что у многих роликов непрофессионального видеоблога «ОГП ТВ» просмотров больше, чем у сюжетов ОНТ — самого капитализированного белорусского телеканала.

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