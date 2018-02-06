«Салідарнасць» продолжает собирать реакцию Байнета на новость о тройном увольнении редакторов.
Иллюстрация nn.by
Что за дивная картина:
к Дню святого Валентина
сделал батька нам сюрприз –
полетели сверху вниз
Якубович, Козиятко
и Давыдько без остатка.
Тем, кто Зимний брать готов,
валентинка из Дроздов:
«Вы скорей меня любите
и за «Хартию» простите –
я к какому-нибудь Дню
и Шуневича сменю.
Мы без гвалта и упрёка
будем жить как Джон и Йоко –
ты, народ, к весне готовь
не майданы, а любовь».
«Ён з такім захапленьнем адпраўляў падначаленых у адстаўку, што ледзьве не зрынуў дыктатара. Схамянуўся ў апошні момант».
«Ушли» Якубовича, «уйдут» и Ермошину, а там и Лукашенко на очереди. Нет ничего вечного под луной. И это был оптимистический пост».
«И Якубович, и Давыдько в унисон запели: «Я свободен!» Что-то прежде, из мягких кресел, не слышалось голосов: дайте мне свободу!»
Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:
«Не справились с «попиццотом». Народ не верит в счастливое будущее. Нужна свежая лапша».
«Самого обновлять нужно, обновляет он».
«Ушел Давыдько. Ушел Якубович. Ушла эпоха. А мне так... ну, в общем, в рифму».
Чем запомнятся белорусам Якубович, Давыдько и Козиятко