«Салідарнасць» продолжает собирать реакцию Байнета на новость о тройном увольнении редакторов.

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Дмитрий Растаев

Что за дивная картина:

к Дню святого Валентина

сделал батька нам сюрприз –

полетели сверху вниз

Якубович, Козиятко

и Давыдько без остатка.

Тем, кто Зимний брать готов,

валентинка из Дроздов:

«Вы скорей меня любите

и за «Хартию» простите –

я к какому-нибудь Дню

и Шуневича сменю.

Мы без гвалта и упрёка

будем жить как Джон и Йоко –

ты, народ, к весне готовь

не майданы, а любовь».

Pavał Batujeŭ

«Ён з такім захапленьнем адпраўляў падначаленых у адстаўку, што ледзьве не зрынуў дыктатара. Схамянуўся ў апошні момант».

Andrzej Poczobut

«Ушли» Якубовича, «уйдут» и Ермошину, а там и Лукашенко на очереди. Нет ничего вечного под луной. И это был оптимистический пост».

Юрий Дубина

«И Якубович, и Давыдько в унисон запели: «Я свободен!» Что-то прежде, из мягких кресел, не слышалось голосов: дайте мне свободу!»

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Не справились с «попиццотом». Народ не верит в счастливое будущее. Нужна свежая лапша».

«Самого обновлять нужно, обновляет он».

«Ушел Давыдько. Ушел Якубович. Ушла эпоха. А мне так... ну, в общем, в рифму».

Чем запомнятся белорусам Якубович, Давыдько и Козиятко