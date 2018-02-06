Штанге: «Руководство Беларуси вкладывает в футбол серьезные средства, а отдачи нет»

Бывший главный тренер футбольной сборной призвал сократить высшую лигу.

Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге в интервью «Прессболу» высказал искреннюю озабоченность положением дел в белорусском футболе. Издание опубликовало на своем сайте фрагмент беседы.

— Поговорим о белорусском футболе. Для нашей сборной Лига наций — реальный шанс попасть на топ-турнир?

— Да, но для этого в любом случае нужно много работать, улучшать качество футбола в стране. А то уже в июле все клубы, кроме БАТЭ, вылетают из еврокубков. И борисовчане в последние годы не попадают в Лигу чемпионов. Вообще, руководство Беларуси вкладывает в футбол серьезные средства, а отдачи нет. Инфраструктура улучшается — есть новый стадион в Борисове, будет построена арена в Минске, появилась Академия футбола на проспекте Победителей.

Все это здорово, вот только на поле дела все хуже, о чем говорит и 93-е место сборной в рейтинге ФИФА. Думаю, в правительстве страны недовольны и понимают, что нужны изменения, новая стратегия развития футбола.

В который раз повторюсь, что необходимо сокращение высшей лиги, чтобы сильные клубы чаще встречались друг с другом. Пусть бы была система, как в Шотландии или Швейцарии. А то что происходит: команда выигрывает 2:0, 3:0 в середине матча, и игроки расслабляются, думают о том, как ночью пойдут на дискотеку.

Или футболист перестает попадать в состав одного из лидеров — и что же? Делает один звонок и тут же переходит в какой-нибудь «Гомель». Он знает, что место в высшей лиге для него найдется, и не напрягается. А вот если бы над ним висела угроза оказаться во втором дивизионе и играть там за 800-1000 долларов, парень лез бы из кожи вон.

Может, я не вправе вмешиваться, но все-таки провел в Беларуси почти пять лет, которые стали самым успешным временем в вашем футболе.