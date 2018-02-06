Превышение дня. Гродненка продемонстрировала впечатляющий результат алкотеста

Нарушительница рассказала автоинспекторам, что двое суток употребляла успокоительное.

Вечером, 5 февраля, экипаж ГАИ привлек авто «Ауди», водитель которого не пропустила пешехода на пешеходном переходе. Остановив авто, инспекторы услышали сильный запах спиртного, исходивший от женщины, сообщает сайт ГАИ Гродно и Гродненской области.

При этом она факт употребление спиртных напитков отрицала, заявив, что пила успокоительные лекарственные препараты.

Сотрудники ГАИ процитировали (дословно) фрагмент объяснительной задержанной, судя по которому, она перепутала их с сотрудниками российского ГИББД: «Я нахожусь в здравом уме и трезвом рассудке. Из-за стрессового состояния имею неуравновешенность своего внутреннего состояния. Уже в течение 2-х дней употребляю волокардин, валериану, сердечные капли, ввиду того имею трезвый ум и здравый рассудок, но неуравновешенность в общении с инспекторами ГБДД». Содержание алкоголя у нарушительницы более чем в восемь раз превышало предельно допустимое значение, отмечается в сообщении ГАИ. По и тогам разбирательства женщина будет наказана штрафом и лишением права управления авто на три года.