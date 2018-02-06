Задержали безбилетника, забывшего рюкзак в троллейбусе

Молодому человеку грозит уголовная ответственность за нападение на контролера.

Сотрудники уголовного розыска Минска установили личность молодого человека, убежавшего от контролеров и оставившего в троллейбусе рюкзак.

Как сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома, им оказался 20-летний уроженец Минской области, приехавший в Минск в поисках работы.

Помимо административного штрафа за безбилетный проезд задержанный будет нести ответственность по ст. 366 УК РБ (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг). По данным милиции, во время разбирательства в троллейбусе молодой человек выхватил из рук одного из контролеров шариковую ручку и нанес ему несколько ударов в лицо.

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.