Чем запомнятся белорусам Якубович, Давыдько и Козиятко

«Салідарнасць» собрала несколько любопытных фактов из биографий уволенных редакторов.

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Павел Якубович: от фельетониста до редактора президентской газеты

Помимо журналистского образования за плечами у Павла Якубовича учеба в Саратовском высшем командном училище МВД СССР имени Дзержинского. А также 12 лет службы во внутренних войсках в газете «Боевой призыв».

В начале 1980-х Павел Якубович заслужил славу талантливого фельетониста и спортивного корреспондента, а в конце – писал о перестройке в журнале «Крыніца» и о группе «Ласковый май» - в одноименном издании. Потом перешел в «Народную газету», где прославился статьёй против ГКЧП в дни путча.

С приходом к власти Александра Лукашенко начал работу в «Советской Белоруссии», которую возглавил в 1995-м. Это был переломный момент для белорусских СМИ, когда граница между государственными и независимыми сделалась максимально очевидной. «Советская Белоруссия» стала печатным органом Администрации президента.

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Годы редакторства Якубовича в «СБ» запомнятся пропагандистскими статьями, дискредитирующими политических оппонентов власти — в первую очередь, в период проведения президентских выборов.

Накануне столетия провозглашения Белорусской Народной Республики не лишним будет вспомнить о круглом столе, организованном десять лет назад в редакции «СБ», посвященном БНР. Многими в демократическом лагере тогда это было воспринято как определенный сигнал. Но чуда не случилось — празднование Дня Воли в марте 2008-го было брутально разогнано.

В последние годы редакторства Павел Якубович активно включился в дело создания мемориала в Куропатах.

Стоит отметить и то, что в газете в свое время печатались и продолжают публиковаться Адам Мальдис, Адам Глобус, Александр Кулинкович, Людмила Врублевская, Владимир Степан (Степаненко).

Геннадий Давыдько: из актеров в пропагандисты

В актерской карьере Геннадия Давыдько есть несколько ролей вершителей человеческих судеб. Например, роль князя Витовта в

постановке Валерия Раевского.

Но в реальной жизни уже экс-руководитель Белтелерадиокомпании скорее играет роль государевого человека, готового исполнить любую задачу. Чего только стоит персонально озвученный им пропагандистский фильм «Железом по стеклу», ставший его своеобразным дебютом на должности руководителя БТ. Сомнительный успех был закреплен «расследованием» дела «Белого легиона».

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Такую пластичность бывшего актера частично может объяснить трагическое прошлое его семьи: одного его деда до смерти избили партизаны, второго — репрессировали.

Давыдько также запомнится авторской передачей «Клуб редакторов», в выпусках которой нередко звучали скандальные заявления. А также своей книгой стихов и миниатюр, подарившей на афоризмы в духе «Человек не венец, а пи...ец природы».

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В пору своего депутатства нынешний лидер «Белой Руси» предлагал легализовать проституцию и порнографию. Собственно, БТ в каком-то смысле изрядно продвинулось на этом пути...

Юрий Козиятко: политрук, военный корреспондент, директор телеканала

Уволенный руководитель СТВ в свое время окончил Курганское авиационное политическое военное училище. Карьеру начинал с должности секретаря комитета комсомола, был помощником политрука, работал в военной газете. Карьеру военного Юрий Козиятко окончил в России.

Карьеру в Беларуси начал с программы «Арсенал». Позже был опыт работы на БТ, ОНТ и руководство телеканалом СТВ.

Зрителям Юрий Козиятко запомнится в качестве ведущего «Панорамы аналитической», «Темы дня» и «Картины мира». Благодаря им он заработал репутацию пропагандиста. Именно ему приписывают обвинения в адрес Василя Быкова, которого Козиятко в одной из передач назвал «литературным полицаем». В интервью «Вечернему Бресту» он отверг эти обвинения, попутно рассказав, что к «писателю Быкову относится с уважением», а его «Альпийскую балладу» школьников прочитал дважды.

Последнее событие, которым нам запомнилось СТВ, случилось аж лет пять назад. Телеканал был одним из организаторов скандального конкурса красоты «Мисс Минск-2013», ряд участниц которого оказались стриптизершами и танцовщицами go-go, а фото победительницы в голом виде потом обсуждала вся страна.

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