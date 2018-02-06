Рассорит ли «Смерть Сталина» Москву и Минск?

Есть ли шансы у Беларуси слезть с экономико-политического шпагата и выгодно ли России ослаблять вожжи — об этом политолог Валерий Карбалевич.

Комедию «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи все-таки покажут в Беларуси. Министерство культуры не нашло в фильме ничего противозаконного.

Означает ли это разрешение, что наша страна пытается демонстрировать свою независимость от восточной соседки хотя бы в таких моментах?

— Если бы мы хотели показать, что мы такие суверенные, то не было бы этого двухнедельного тормоза, — считает политолог Валерий Карбалевич. — А он был включен тотчас же после решения российской стороны. И сразу же возникло впечатление, что даже такой простой вопрос, как показ фильма, без решения Москвы мы решить не можем. Сам заперт фильма, в котором речь идет об истории СССР, выглядит абсурдным. Тем более что сейчас необязательно даже идти в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм. Слава Богу, здравый смысл восторжествовал.

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