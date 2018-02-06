Путин-мыло и Путин-кандидат. Символичный фотофакт

По этому поводу в Telegram уже пошутили.

Пупсика Vladimir ручной работы мы уже видели. И вот новое творение «очень умелых ручек» россиян: мыло, выполненное в форме бюстов Владимира Путина.

«Если учесть, с какой легкостью «Основной кандидат» изберется на свой четвертый срок, – это просто гениальный символизм», – пишут авторы канала «Дабл Ять».

И вскоре дополняют свежим фотофактом: «Вы ни за что не догадаетесь, кого сегодня зарегистрировали кандидатом на должность президента РФ».