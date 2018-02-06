По вопросам «от земли и до неба»: Лукашенко назначил помощником своего бывшего охранника

Николай Латышенок будет курировать помощников главы государства в регионах.

Фото president.gov.by

Бывший начальник управления личной охраны главы государства Николай Латышенок назначен 6 февраля помощником президента по общим вопросам.

— Помощник по общим вопросам — это вопросы «от земли до неба», все вопросы, которыми занимается президент, — подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом глава государства обратил внимание на необходимость взаимодействия с помощниками президента в регионах. Собранная от них информация должна докладываться руководителю страны в оперативном порядке.

— Вопросы, которые касаются президента — контакты с другими ведомствами, помощниками, заместителями главы Администрации, — должны обсуждаться, «вариться в котле» непосредственно у главы Администрации. Прежде чем какие-то вопросы на уровень президента выносить, их надо проработать, обсудить. Это надо делать у главы Администрации, — подчеркнул Лукашенко.

Николай Латышенок — не первый помощник президента, пришедший на эту должность из силовых структур. Год назад помощником Лукашенко по Минской области был назначен скандально известный генерал-майор милиции Игорь Евсеев.

Справка

Николай Латышенок (слева) более 20 лет охранял бессменного руководителя страны. Фото president.gov.by

Николай Латышенок родился в 1964 году в деревне Заборье Миорского района. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Академию управления при президенте Беларуси.

С 1995-го по 2017-й работал в Службу безопасности президента, пройдя путь от старшего офицера до начальника управления личной охраны.