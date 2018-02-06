Милиция провела облаву на нелегалов на рынке в Лебяжьем

Днем 6 февраля на сезонном рынке в Лебяжьем люди в штатском отправили в автозак примерно с десяток человек. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы. Судя по всему, так прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов.

Произошедшее снял фотокорреспондент Радыё Свабода Владимир Гридин

— Между фур, где продают овощи и фрукты, парами ходили люди в штатском, ловили людей и отводили в рядом припаркованный автозак. При нас забрали примерно 7−8 человек, — сообщила TUT.BY очевидец Елена.

Работники ближайшего кафе рассказали минчанке, якобы это не первый случай и обычно так задерживают нелегальных мигрантов.

— Говорят, в основном, — это «местные» грузчики. Днем подрабатывают, ночью спят в фурах.

TUT.BY обратился в столичную милицию за уточняющей информацией, но пока комментарий не удалось получить.

Фото Радыё Свабода

Напомним, милиция периодически проводит рейды по борьбе с нелегальной миграцией. Проверяют рынки, гостиницы, общежития, железнодорожные станции, стройплощадки, частные адреса и другие места, где «могли незаконно проживать или появляться иностранцы без правовых на то оснований».

Так, в Минске осенью прошлого года за три дня к ответственности были привлечены около 500 иностранцев, еще 31 человека решили депортировать или выслать из страны. Было оформлено штрафов на 33 тысячи долларов в эквиваленте.